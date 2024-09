Chorwacja osłabiona przed meczem Ligi Narodów z Polską

Już w tym tygodniu Chorwacja zmierzy się w Lidze Narodów z Portugalią i Polską. Selekcjoner Zlatko Dalić nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników, którzy pojechali na EURO 2024. Przede wszystkim odczuwalna będzie strata Josipa Stanisicia i Lovro Majera, którzy w ostatnim czasie byli zawodnikami wyjściowej jedenastki. Ten drugi wypadł w ostatniej chwili, bowiem dwa dni temu doznał urazu więzadła w prawej kostce.

Na samym początku mistrzostw Europy Nikoli Vlasiciowi odnowiła się kontuzja mięśniowa i od ponad dwóch miesięcy piłkarz Torino jest poza grą. Z grona 26 powołanych na EURO selekcjoner Zlatko Dalić nie będzie mógł także dwóch prawych obrońców – Josipa Stanisicia i Josipa Juranovicia, którzy urazów nabawili się jeszcze w trakcie okresu przygotowawczego. Z kolei w miniony weekend kontuzji doznali stoper Bolonii Martin Erlić oraz pomocnik Wolfsburga Lovro Majer.

Majer urazu nabawił się podczas wyjazdowego meczu drugiej kolejki Bundesligi z Holstein Kiel (2:0). Sytuacja Chorwata od samego początku wyglądała poważnie, a wkrótce Wolfsburg zakomunikował, że Majer doznał urazu więzadła w prawej kostce. W jego miejsce Dalić powołał pomocnika Bolonii Nikolę Moro. Mimo niedyspozycyjności Majer udał się na zgrupowanie reprezentacji Chorwacji, gdzie w porozumieniu z klubem rozpocznie rehabilitację.

– Przez jakiś czas Lovro Majer będzie wyłączony z gry. Doznał urazu więzadła w prawej kostce. Lovro jest obecnie z reprezentacją, gdzie w ścisłej konsultacji z Wolfsburgiem będzie kontynuował leczenie pod okiem chorwackiego sztabu medycznego. Wracaj do zdrowia, Lovro – czytamy w klubowym komunikacie.

Lovro #Majer update: Lovro will be out for a while. He has suffered a ligament injury in his right ankle. Lovro is currently with the Croatian national team, where he will continue his treatment in close consultation with the #VfLWolfsburg medical department during the… pic.twitter.com/ceELjdXsd4

— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) September 2, 2024