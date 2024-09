Szokujące sceny w Izraelu. Bojkot hymnu zakończył się bójką

W drugiej kolejce ligi izraelskiej Hapoel Beer Szewa przed własną publicznością miał podejmować Bnei Sakhnin. Przed meczem kibice przyjezdnych zbojkotowali hymn Izraela poprzez odwrócenie się plecami. To nie spodobało się fanom gospodarzy, którzy wściekli ruszyli przez murawę w kierunku sektora gości. Doszło do ogromnej bójki, a mecz odwołano.

W drugiej kolejce Hapoel Beer Szewa na własnym stadionie miał zmierzyć się z Bnei Sakhnin. To najbardziej utytułowany arabsko-izraelski klub, który w znacznej mierze wspierany jest przez izraelskich Arabów. W poprzednim sezonie, już po wybuchu wojny Izraelu z Hamasem w październiku 2023 roku Hapoel trzykrotnie mierzył się z Bnei Sakhnin. Dwa razy starcia odbyły się w Beer Szewie, czyli mieście wielokrotnie atakowanym przez wystrzelone w Strefie Gazy rakiety.

W grudniu 2023 roku mecze ligi izraelskiej odbywały się jeszcze bez udziału kibiców, ale w kwietniu 2024 roku na trybuny wpuszczano już fanów. Przed tamtym meczem Hapoelu z Bnei Sakhnin odegrano hymn Izraela, który został wygwizdany przez muzułmańskich fanów z Sachnin. Teraz swój bojkot hymnu Izraela wyrazili poprzez odwrócenie się plecami podczas jego wykonywania. To rozzłościło kibiców Hapoelu, którzy wbiegli na murawę i ruszyli w kierunku sektora gości.

At the beginning of a match between Hapoel Beer Sheva (Jew) and the Bnei Sakhnin Union (Palestinian 48), fans of the Bnei Sakhnin Union turned their backs when the Israeli anthem started. In response, they were attacked by Beersheba fans, which turned the match into a huge brawl. pic.twitter.com/QI5WhbWo2J

Kibice Hapoelu zaopatrzeni byli choćby w kije, którymi zaatakowali przyjezdnych z Sachnin. Służby zatrzymały 12 osób, a mecz nie doszedł do skutku. Wiceprezydent Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej Susan Shalabi domaga się reakcji na te wydarzenia od FIFA i UEFA. Zresztą, palestyńska federacja już od dawna domaga się zawieszenia Izraela przez światowe organizacje. FIFA miała rozpatrzyć wniosek podczas majowego kongresu, a następnie podczas lipcowego spotkania, ale ostatecznie decyzji wciąż nie podjęto.

– Jak wiele rasistowskich incydentów musi się jeszcze wydarzyć w izraelskim futbolu, by FIFA i UEFA podjęły działania? – grzmiała wiceprezydent Palestyńskiego Związku Piłki Nożnej na portalu X (dawniej Twitter).

Bnei Sakhnin fans are proud Palestinians, and it drives Jewish Israeli football fans crazy. Here are a few photos from Bnei Sakhnin matches in the past.

Sakhnin fans have been arrested and the team has been sanctioned many times for displays of Palestinian identity. https://t.co/teWRA0YyXY pic.twitter.com/GcHn5Cxt8u

