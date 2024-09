Al-Hilal wzmacnia ofensywę, płacąc 40 milionów euro za napastnika

Koniec okienka transferowego w Arabii Saudyjskiej był bardzo emocjonujący, jeśli chodzi o nowe głośne transfery. Al-Hilal, aktualny mistrz kraju, też nie próżnował, pozyskując 21-letniego napastnika Benfiki Lizbona. Marcos Leonardo przeniesie się do Arabii za 40 milionów euro, gdzie zagra razem z takimi gwiazdami jak: Mitrović, Cancelo, czy Neymar.

Al-Hilal buduje mistrzowski skład?

Jorge Jesus chce zbudować jak najmocniejszą kadrę na aktualny sezon i wydaje się, że całkiem dobrze mu to idzie. Z zespołem nie pożegnało się zbyt wielu kluczowych zawodników, co stanowi idealną okazję do podtrzymania mistrzowskiej formy. Na pewno bardzo dużym wzmocnieniem boku obrony jest Joao Cancelo, który nie pozostał w szeregach FC Barcelony i w aktualnym sezonie będzie reprezentował barwy Al-Hilal. Do klubu trafił także Moteb Al-Habri z Al-Shabab za prawie 30 milionów euro. Ten transfer 24-latka stanowi zdecydowanie rekord ligi.

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, iż w Arabii panują ograniczenia odnośnie zagranicznych zawodników. Zarejestrować można łącznie dziesięciu zawodników, lecz dwóch z nich musi być urodzona w 2003 roku lub później. Taka decyzja związku ma na celu zmianę strategii drużyn, by pozyskiwali więcej obiecujących zawodników, niż „emerytowanych” gwiazd. Takim sposobem ucierpiał Renan Lodi, który wedle najnowszych doniesień, ma zostać odsunięty i wystawiony na sprzedaż, tylko po to, by w drużynie móc zarejestrować Neymara.

Marcos Leonardo podbije Saudi Pro League?

W przypadku tego zawodnika Al-Hilal nie musi bać się o rejestrację, ponieważ Leonardo urodził się w 2003 roku. Aktualny sezon może zagrać na tych specjalnych warunkach i dopiero za rok przyjdzie problem ewentualnego pomieszczenia wszystkich obcokrajowców.

📸 The president @Fahad_Alotaibi_ at the signing ceremony for the contract of #MarcosLeonardo at the "Four Seasons George V" hotel in the French capital, Paris 💙#AlHilal pic.twitter.com/TUEzNDe1bY — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 2, 2024

Marcos Leonardo zbyt długo w Europie nie pograł, ponieważ do Benfiki zawitał w styczniu 2024 roku. Do Portugalii trafił z brazylijskiego Santosu za 18 milionów euro. Przez ten bardzo krótki okres wystąpił w 14 spotkaniach na poziomie Ligi Portugal i był w stanie strzelić siedem bramek. Propozycja od arabskiego zespołu spadła dosłownie znikąd, lecz ciężko było odmówić takiej ofercie.

Władze klubu oczywiście potrzebowały chwili czasu, aby przeanalizować ten transfer, jednak jak już wiemy, decyzja mogła być jedna. Mówimy w tym przypadku o niemalże podwojonym zysku dla Benfiki, ponieważ Al-Hilal zapłaci za napastnika 40 milionów euro. Nowy nabytek klubu związał się umową do 2029 roku, a za rok gry ma inkasować aż 5 milionów euro.

fot. screen YouTube/AlHilal Saudi Club