Legenda mundiali w klubie, który powstał… rok temu

Guillermo Ochoa to bramkarz, którego wielu kojarzy przede wszystkim z kolejnych mundiali. Mimo 39 lat na karku nie zamierza zawieszać butów na kołku. Legenda meksykańskiego futbolu swoją karierę będzie kontynuowała w klubie AVS Futebol SAD – to beniaminek Liga Portugal. Ciekawym jest fakt, że klub ten istnieje od maja 2023 roku i już w pierwszym sezonie awansował do portugalskiej elity.

Legenda mundiali

Guillermo Ochoa jest jednym z zawodników, którzy światu zaprezentowali się podczas mistrzostw świata. Podczas turniejów w 2014, 2018 i 2022 roku imponował swoimi interwencjami, wprawiając w osłupienie kibiców przed telewizorami. W karierze klubowej nigdy nie miał okazji grać w czołowym europejskim klubie. To niewątpliwa legenda mundiali – żartowało się nawet, że to bramkarz, który budzi się raz na cztery lata, ale to wtedy, gdy grał poza Europą.

Swoją karierę rozpoczął naturalnie w Meksyku, dokładniej w barwach Club America. W 2011 roku jako 26-letni bramkarz przeniósł się do Ligue 1. Ochoa trafił na Korsykę – do AC Ajaccio. Przenosiny do Europy odbiły mu się czkawką – co prawda był numerem jeden w bramce „Les Acéistes”, lecz przez trzy lata musiał rozpaczliwie bronić się przed spadkiem z ligi. Dwa razy się udało, lecz za trzecim AC Ajaccio spadło z hukiem do Ligue 2.

Po spadku rozegrał fenomenalny mundial w Brazylii i otrzymał szansę w Maladze. Tam radził sobie przeciętnie i był wypożyczany do Granady, a następnie bez żalu oddany do Standardu Liege. Belgii również nie podbił – po dwóch latach wrócił do Club America. Wydawało się, że zakończy tam karierę. Nic bardziej mylnego. W Meksyku spędził cztery lata i postanowił jeszcze raz spróbować sił w Europie i podpisał kontrakt z Salernitaną. Po półtora roku we Włoszech legenda reprezentacji Meksyku podpisała kontrakt z beniaminkiem ligi portugalskiej.

AVS Futebol SAD – co to za klub?

Klub ten powstał 5 maja 2023 roku na mocy rozłamu w klubie UD Vilafranquense. Stary klub został relegowany do niższych lig, natomiast w jego miejsce powstał nowy twór. Siedziba została przeniesiona z przedmieść Lizbony do Vila das Aves – miasteczka położonego między Porto a Bragą, niedaleko Guimaraes oddalonego od pierwotnej siedziby o ponad 300 kilometrów.

Klub ten nie ma nic wspólnego z Clube Desportivo das Aves, które jeszcze w sezonie 2019/2020 grało w Liga Portugal. Ten pogrążony w długach został zamknięty, a w jego miejsce powstało Clube Desportivo das Aves 1930 – z tym klubem nowa drużyna Guillermo Ochoy również nie ma żadnych powiązań poza dzieleniem się infrastrukturą.

𝐂𝐡𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐫 𝐑𝐄𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇! Guillermo Ochoa é reforço do AFS 🤩 Figura incontornável do futebol mundial, o guarda-redes chega à maior vila do futebol português vindo da Séria A Italiana 🇮🇹 pic.twitter.com/69u3FTK8nu — AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) September 2, 2024

Legenda mundiali reprezentacji Meksyku, w której rozegrał 151 spotkań ma być gwiazdą beniaminka Liga Portugal. W czterech meczach nowego sezonu AVS Futebol SAD zgromadziło cztery punkty i zajmuje miejsce w środku tabeli. W nowym klubie Ochoa zagra chociażby z niegdysiejszą gwiazdką Chelsea, nie tak dawno łączoną z transferem do Ekstraklasy – Lucasem Piazonem.

To kolejne głośne nazwisko, które zagra w lidze portugalskiej, ale w małym klubie. Barwy Estrela da Amadora reprezentuje od tego sezonu Nani. Po wielu latach i zagranicznych wojażach, występów m.in. dla Manchesteru United, zdecydował się on wrócić do miejsca urodzenia i dorastania, czyli Amadory.

fot. PressFocus