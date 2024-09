Marcelo uhonorowany przez macierzysty klub

Znany z występów w Realu Madryt Marcelo jest jednym z najwybitniejszych wychowanków brazylijskiego Fluminense. Zdobywca aż 31 trofeów w piłce klubowej i reprezentacyjnej został uhonorowany przez klub z Rio de Janeiro. Już niedługo obiekt akademii zostanie przemianowany na Estádio Marcelo Vieira.

Wielu świetnych w późniejszym czasie piłkarzy pierwsze kroki w piłce stawiało we Fluminense. Znakomitymi przykładami są mistrz świata z 1970 roku – Carlos Alberto, były stoper Milanu, PSG i Chelsea – Thiago Silva, były pomocnik Realu Madryt, Monaco i Liverpoolu – Fabinho, czy obecna gwiazda Premier League – Joao Pedro. Do tego grona zalicza się również Marcelo Vieira, który przez ponad 15 lat występował w Realu Madryt. Z ”Królewskimi” Brazylijczyk sięgnął aż po 25 trofeów:

W ciągu półtorej dekady Marcelo rozegrał dla Realu 546 meczów, co daje mu dziesiąte miejsce pod względem liczby występów dla ”Los Blancos”.Z kolei wśród obcokrajowców tylko Karim Benzema zagrał więcej razy w barwach Realu – 648. Ten ofensywnie usposobiony lewy obrońca strzelił dla Realu 38 goli i zaliczył aż 103 asysty (dane za „Transfermarkt”, który do asyst dolicza też np. wywalczone karne czy wolne zamienione na gole przyp. red.).

Marcelo's first day at Real Madrid vs his last 🥺 pic.twitter.com/HfUUDO9Prt

Po zakończeniu sezonu 2021/22 ogłosił odejście ze stolicy Hiszpanii, ale po nieudanym półroczu w Olympiakosie Pireus zimą 2023 roku po ponad 16 latach wrócił do Brazylii. Wybór Fluminense to nie przypadek. Jeszcze jako niepełnoletni piłkarz sięgał tu po swoje pierwsze trofea w karierze. W 2005 roku zdobył z ”Trójkolorowymi” uważane za najbardziej prestiżowe w Brazylii mistrzostwo stanu Rio de Janeiro oraz powiązany z rozgrywkami Campeonato Carioca turniej Taca Rio. Już miesiąc po powrocie po raz drugi w karierze wygrał z Fluminense mistrzostwo stanu Rio de Janeiro i w rewanżowym meczu finałowym z Flamengo (4:1) strzelił nawet otwierającego gola.

W tym samym roku zdobył z Fluminense najważniejsze trofeum w Ameryce Południowej – Copa Libertadores. Nie dość, że ”Trójkolorowi” zdobyli to trofeum po raz pierwszy w historii, to w dodatku wygrany 2:1 finał z Boca Juniors odbył się na ich stadionie – słynnej Maracanie. Z kolei na początku tego roku wygrał z Fluminense Superpuchar Ameryki Południowej po zwycięstwie w dwumeczu 2:1 ze zwycięzcą Copa Sudamericana – ekwadorskim LDU Quito.

Na ten moment Marcelo ma więc na koncie 31 trofeów, z czego pięć w barwach macierzystego Fluminense. Klub z Rio de Janeiro postanowił więc uhonorować swojego wybitnego wychowanka nazwaniem jego imieniem stadionu akademii. Estádio Vale das Laranjeiras zostanie przemianowane na Estádio Marcelo Vieira.

Uroczystość zaplanowano na czwartek 8 września i weźmie w niej udział rodzina i przyjaciele piłkarza, zaproszeni goście, drużyna kobieca oraz drużyny młodzieżowe z różnych kategorii wiekowych. Dla seniorskiego zespołu Fluminense Marcelo rozegrał łącznie 93 meczów, w których zdobył dziewięć bramek i trzy asysty.

W piłce klubowej sięgnął po 30 trofeów, a jego jedyne trofeum zdobyte z reprezentacją to nieistniejący już Puchar Konfederacji w 2013 roku. Kiedy odchodził z Realu Madryt był najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii tego klubu. Dziś w tym zestawieniu zajmuje piąte miejsce za Karimem Benzemą, Danim Carvajalem, Nacho Fernandezem i Luką Modriciem.

Fluminense have announced that their academy ground, Estádio Vale das Laranjeiras, will be renamed the Marcelo Vieira Stadium in honour of Marcelo, who started his football journey there at the age of 13 👏

(📸 @FluminenseFC) pic.twitter.com/dBwAJ0KooV

— ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2024