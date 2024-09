Podczas meczu piłkarskiego coraz rzadziej można czuć się niebezpiecznie, ale nie jest to jeszcze niestety regułą. Do brutalnego zajścia doszło niedawno podczas starcia amatorów pomorskiej klasy okręgowej pomiędzy Granitem Kończewo a Słupią Kobylnica. O całym zajściu na łamach portalu „Kanału Sportowego” napisał były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski.

Skandal podczas meczu na Pomorzu

Derbowy mecz pomiędzy beniaminkami przyniósł sporo emocji, a zwłaszcza tych negatywnych. Kibice jednej z drużyn notorycznie wyzywali sędziego. Doszło do wyzwisk, uszkodzenia samochodów arbitrów, rzucania w nich jajkami. Drużyna Słupi Kobylnica kończyła spotkanie w ósemkę – jej zawodnicy dostali bowiem aż trzy czerwone kartki. Sędzia Krzysztof Kwiatkowski relacjonuje zdarzenie Rafałowi Rostkowskiemu:

– Jeden zawodnik dostał drugą żółtą kartkę za to, że powiedział do mnie „K…a, daj mu kartkę”. Domagał się kartki dla rywala, ale w takiej sytuacji sam musiał zostać nią ukarany (…). Bezpośrednia czerwona kartka była natomiast za to, że zawodnik gości powiedział do mnie: „Ty śmieciu zaje**ny”.

„Tutaj mogło dojść do linczu”, „To jest porażka futbolu”. Świadkowie meczu są przerażeni.

3 czerwone kartki, zniszczone samochody sędziów, zniewagi i groźby – to tylko część bilansu spotkania Granit Kończewo – Słupia Kobylnica w pomorskiej lidze okręgowej.https://t.co/lHE0woSaPv — Rafał Rostkowski (@RafalRostkowski) September 3, 2024

Zniszczone auta

Jeden ze świadków zdarzenia dodał, że nie było widać w ogóle ochrony. Po meczu sędzia Kwiatkowski (wyznaczony rzekomo do tego meczu jako najbardziej doświadczony kandydat z możliwych) dojrzał swój samochód w zniszczonym stanie. Szyby były porysowane ostrym przedmiotem. Na mecz przejechał on 50 kilometrów. Uszkodzony był też samochód sędziego asystenta,Mateusza Życzyńskiego. Życzyński szacuje zniszczenia auta na 10-20 tysięcy złotych. Podejrzany w sprawie był Bartłomiej Wojtanowski, lecz sam piłkarz Słupi zaprzecza tym doniesieniom:

Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Jest film, na którym widać, że jestem z chłopakami do końca meczu. I tyle. A później była policja. Dwa radiowozy. Nie było nawet opcji, żebym ja mógł coś zrobić. (…) Z szatni od razu jechałem do domu. Ja nie wiem, każdy to widział. Kibice widzieli jak wsiadam do samochodu i jadę. (…) Ja nic nie zrobiłem.

To kolejna niecodzienna sytuacja po niedawnym meczu na południu, gdzie obie drużyny w meczu poprowadził ten sam trener. Derbowy mecz Słupskiej Klasy Okręgowej pomiędzy tymi drużynami zakończył się wynikiem 4:3 dla Granitu Kończewo. Słupia Kobylnica przerwała tym samym passę 25 zwycięstw z rzędu. Granit jeszcze w 85. minucie przegrywał wynikiem 2:3, ale bramki w 88′ oraz 94′ zdecydowały o znacznie innym rozstrzygnięciu spotkania. Mecz derbowy między beniaminkami z trybun obejrzało 300 osób.

Ile to wszystko warte?

Sędzia główny w „okręgówce” zarabia brutto 290 zł, co daje 262 zł na rękę po opodatkowaniu. Jego asystenci otrzymują po 225 zł brutto, co daje z kolei kwotę 203 zł na rękę. W wielu okręgach mówi się o tym, że brakuje sędziów, ponieważ cały ten wysiłek nie jest wart wszystkich wyzwisk i słuchania w swoim kierunku obelg. Takie sytuacje tylko potęgują niechęć do tego, by pasjonat udał się na kurs sędziowski i rozpoczął swoją przygodę z gwizdkiem.