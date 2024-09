Kevin Danso z kolejnymi problemami

Kevin Danso to uznana marka na europejskim rynku stoperów. W ostatnich 12 miesiącach aż trzy włoskie kluby biły się o jego usługi. Niestety każda nieskutecznie. Mowa tutaj o SSC Napoli, Atalancie Bergamo oraz AS Romie. Ostatni z klubów chciał go zatrudnić w sierpniu 2024 roku, jednak Austriak oblał państwową część testów medycznych w klubie z uwagi na niepokojące przerwy w biciu serca. Piłkarza nie opuszczają kłopoty.

Obrońca Lens w ostatnich miesiącach miał trafić do Włoch… trzykrotnie. Transfer do Neapolu zatrzymał on sam – po chwili przedłużając umowę, gdzie w spocie reklamującym radosną nowinę zadrwiono co nieco z całej sytuacji. Wybrańcem w Bergamo okazał się bardziej ceniony i zdrowszy mistrz Niemiec Odilon Koussounou, a w Rzymie… nie wypaliły Austriakowi testy medyczne. W Deadline Day Lens potwierdziło, że piłkarz zostaje w klubie z północnej Francji.

Danso w Lens zagrał aż w 31 spotkaniach Ligue 1 w sezonie 2023/24, lecz w reprezentacji Austrii nie ma pewnego miejsca w bloku obronnym. Przeciwko Polsce wszedł na pół godziny, ponieważ razem z Maximilianem Wöberem stracili miejsce w podstawowym składzie po pierwszym meczu z Francją. To okazało się strzałem w dziesiątkę selekcjonera Ralfa Rangnicka, bo doświadczony stoper Gernot Trauner strzelił Polsce gola na 1:0. W 1/8 finału z Turcją gracz Lens zagrał już pełne 90 minut. W sumie ma na koncie 23 występy w narodowych barwach.

Po fiasku związanym z transferem do Romy, został odesłany do domu ze zgrupowania austriackiej kadry. Jego stan fizyczny wciąż budził niepokój. OFB wyjaśniła w oświadczeniu, że piłkarz będzie musiał przejść kolejne badania lekarskie.

Trener Ralf Rangnick musiał w krótkim czasie skreślić Kevina Danso z listy. Zawodnik przejdzie szczegółowe badania lekarskie w swoim klubie we Francji. Gracz wróci do Francji, aby dokładniej zbadać swój stan. Nie będzie dostępny na mecze Ligi Narodów przeciwko Słowenii i Norwegii.

Statement on the failed transfer to AS Roma

I am disappointed and upset about the events of the past few days and the failed transfer to AS Roma.

Above all, I am very surprised by the supposed reason for the collapsed transfer. Both the doctors of the Austrian Football…

— Kevin Danso (@KevinDanso98) August 30, 2024