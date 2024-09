Ciężka kontuzja byłej gwiazdy Ekstraklasy. W tym roku już nie zagra

To niewątpliwie jeden z najlepszych piłkarzy poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Dzięki temu zainteresowały się nim inne kluby. Lawrence Ennali ma wielkiego pecha, bo już na początku sezonu 2024/25 zerwał więzadło krzyżowe. Niemiec doznał kontuzji w 88. minucie meczu Houston Dynamo z Los Angeles FC (2:0). Uraz powoduje, że w tym roku z pewnością nie zobaczymy już go na murawie.

Była gwiazda Ekstraklasy z golem w MLS

Lawrence Ennali był jednym z najlepiej prezentujących się piłkarzy poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Niezwykle szybki skrzydłowy, któego na przenosiny namówił Lukas Podolski rozegrał w tamtym sezonie dla Górnika Zabrze 29 meczów, w których zanotował siedem trafień i jedną asystę. Wystarczył zaledwie rok, by zabrzanie sprzedali go za niemal czterokrotnie większą sumę w stosunku do kwoty zakupu.

Według portalu „Transfermarkt” Górnik latem 2023 roku sprowadził Ennaliego z Hannoveru 96 za 740 tysięcy euro, a po roku został on sprzedany do Houston Dynamo za 2,75 milionów euro. W nowych barwach rozegrał pięć meczów, ale w każdym wchodził tylko z ławki rezerwowych. W miniony weekend Houston Dynamo podejmowało na wyjeździe Los Angeles FC. Ennali pojawił się na placu gry w 70. minucie przy stanie 1:0 dla jego zespołu, a już po dwóch minutach podwyższył na 2:0.

Lawrence Ennali cannot be caught! He makes an immediate impact off the bench to double the @HoustonDynamo lead. pic.twitter.com/q8oSAZU2hF — Major League Soccer (@MLS) September 1, 2024

Ale i zerwanym więzadłem…

Niestety, jego występ okraszony debiutanckim golem dla Houston Dynamo przerodził się w koszmar. Zaledwie kwadrans po pojawieniu się na boisku musiał je opuścić z powodu kontuzji kolana. Doznał go bez żadnego kontaktu z przeciwnikiem, a kibice klubu z Teksasu obwiniają o to stan murawy na stadionie Los Angeles FC. Uraz Ennaliego od samego początku wyglądał na poważny. Już na pomeczowej konferencji szkoleniowiec Houston Dynamo Ben Olsen mówił:

– Myślę, że możemy na jakiś czas stracić naprawdę, naprawdę dobrego piłkarza. Na filmie to wyglądało, jakby poślizgnął się na murawie, która została niedawno położona. To naprawdę świetne zwycięstwo, ale teraz nasze myśli są z Lawrencem. Mam nadzieję, że informacje, które teraz dostajemy nie okażą się prawdą. Że z jego kolanem wszystko będzie w porządku. Ale zobaczymy, bo nie wygląda to dobrze…

Olsen on Ennali injury cont. “…It's a great win really but mostly our thoughts are with Lawrence right now. Hopefully the news that we’re getting is not true right now, that the knee is going to be okay, but we’ll see. It doesn’t look good.” (2/2) — Justin Ruderman (@JustinRuderman_) September 1, 2024

Niestety, trzy dni po meczu Houston Dynamo potwierdziło najgorsze przypuszczenia – Lawrence Ennali zerwał więzadło krzyżowe przednie. To oznacza, że jego absencja potrwa od sześciu do dziewięciu miesięcy. Tym samym sezon 2024 dla Niemca się zakończył i do gry wróci dopiero na początku sezonu 2025. W MLS gra się bowiem systemem wiosna-jesień, co oznacza, że jeden pełny rok to jeden sezon.

Z przykrością informujemy, że Lawrence Ennali zerwał więzadło krzyżowe przednie, co oznacza dla niego koniec sezonu. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia i będziemy z nim podczas każdego kroku stawianego w drodze do powrotu do gry – to oficjalny komunikat klubowy.

We are sad to announce Lawrence Ennali has suffered a season-ending ACL Tear. We wish him a speedy recovery and will be here every step of the way back to the pitch 🧡 pic.twitter.com/3Bzc2VO4Ej — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) September 3, 2024

Po 26 rozegranych meczach Houston Dynamo ma na koncie 40 punktów i zajmuje premiowane bezpośrednim awansem do 1/8 finału play-offów siódme miejsce w Konferencji Zachodniej. Zespół z Teksasu ma jednak jeden mecz rozegrany mniej od pozostałych siedmiu rywali znajdujących się za ich plecami oraz szóstego Portland Timbers, które również zgromadziło jak dotąd 40 punktów.

fot. GórnikTV / YouTube