Złota Piłka 2024: Poznaliśmy nominacje do nagrody

Magazyn „France Football” opublikował listę 30 zawodników nominowanych do nagrody. W tym roku po raz pierwszy Złota Piłka zostanie przyznana we współpracy z UEFA. Ceremonia wręczenia Złotej Piłki 2024 odbędzie się 28 października w Théâtre du Châtelet w Paryżu.

Dla kogo Złota Piłka?

Plebiscyt odbywa się corocznie od 1956 roku (wyjątkiem był rok 2020, kiedy to nagroda nie została przyznana z powodu pandemii COVID-19) . Pierwszym zwycięzcą został Anglik Stanley Matthews. Początkowo dziennikarze mogli głosować tylko na graczy pochodzących z Europy. Do 2022 roku nagroda przyznawana była za rok kalendarzowy. Od tego momentu przyznawana jest za sezon. Rekordzistą w liczbie zdobytych nagród jest Lionel Messi. Złota Piłka przyznana została Argentyńczykowi aż osiem razy, w tym tą ostatnią – w 2023 roku.

Podczas ceremonii w Théâtre du Châtelet w Paryżu rozdanych zostanie aż dziesięć nagród:

Złota Piłka (mężczyźni) – dla najlepszego zawodnika sezonu

Złota Piłka (kobiety) – dla najlepszej zawodniczki sezonu

Klub Roku (mężczyźni) – dla najlepszej drużyny sezonu

Klub Roku (kobiety) – dla najlepszej drużyny sezonu

Trener Roku (mężczyźni) – dla najlepszego trenera sezonu

Trener Roku (kobieta) – dla najlepszego trenera sezonu

Kopa Trophy – dla najlepszego młodego zawodnika sezonu

Yashin Trophy – dla najlepszego bramkarza sezonu

Gerd Müller Trophy – dla najlepszego strzelca sezonu

Nagroda Sócratesa – za inicjatywy w projektach społecznych

Wśród faworytów do zwycięstwa w plebiscycie wymieniani są: Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal (wszyscy Real Madryt), Rodri (Manchester City) oraz Toni Kroos (zakończył karierę, ex-Real Madryt).

Kto nominowany do nagrody mężczyzn?

Wśród nominowanych nie ma Leo Messiego i Cristiano Ronaldo! Oto pełna lista zawodników nominowanych przez „France Football” do zdobycia Złotej Piłki:

Jude Bellingham (Real Madryt)

Ruben Dias (Manchester City)

Fede Valverde (Real Madryt)

Phil Foden (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Club)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Artem Dowbyk (Girona/AS Roma)

Toni Kroos (Real Madryt/zakończył karierę)

Vinicius Junior (Real Madryt)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Ødegaard (Arsenal)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/bez klubu)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Monachium)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madryt)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Calhanoglou (Inter Mediolan)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madryt)

Lautaro Martinez (Inter Mediolan)

Ademola Lookman (Atalanta Bergamo)

Antonio Rudiger (Real Madryt)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

They're the best players of the world… here are our 2024 Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/QcmNxvPx8T — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

Inne nominacje

Złota piłka (kobiety): Aitana Bonmati* (FC Barcelona), Barbra Banda (Shanghai RCB/Orlando Pride), Tarciane (Corinthians/Houston Dash), Lauren Hemp (Manchester City), Trinity Rodman (Washington Spirit), Ada Hegerberg (Olympique Lyon), Manuela Giugliano (AS Roma), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Glódís Viggósdóttir (Bayern Monachium), Mariona Caldentey (FC Barcelona/Arsenal), Lauren James (Chelsea), Lea Schüller (Bayern Monachium), Patricia Guijarro (FC Barcelona), Gabi Portilho (Corinthians), Tabitha Chawinga (PSG/Olympique Lyon), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), Lindsey Horan (Olympique Lyon), Sjoeke Nüsken (Chelsea), Yui Hasegawa (Manchester City), Lucy Bronze (FC Barcelona/Chelsea), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Giulia Gwinn (Bayern Monachium), Khadija Shaw (Manchester City), Grace Geyoro (PSG), Alexia Putellas (FC Barcelona), Ewa Pajor (Wolfsburg/FC Barcelona), Sophia Smith (Portland Thorns), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Mayra Ramirez (Levante/Chelsea), Marie-Antoinette Katoto (PSG)

They're the best female players of the world… here are our 2024 Women's Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/HesRFfmDq4 — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

Kopa Trophy: Pau Cubarsi (FC Barcelona), Alejandro Garnacho (Manchester United), Arda Güler (Real Madryt), Karim Konate (RB Salzburg), Kobbie Mainoo (Manchester United), João Neves (PSG), Savinho (Girona/Manchester City), Mathys Tel (Bayern Monachium), Lamine Yamal (FC Barcelona), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Yashin Trophy: Diogo Costa (FC Porto), Gianluigi Donnarumma (PSG), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Andrij Łunin (Real Madryt), Mike Maignan (AC Milan), Giorgi Mamardaszwili (Valencia CF), Emiliano Martinez (Aston Villa), Unai Simon (Athletic Club), Yann Sommer (Inter Mediolan), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Here's the full recap for the 2024 Kopa Trophy and Yachine Trophy nominees! Who should win?#ballondor pic.twitter.com/Z8pWUoXQ6F — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

Trener roku (mężczyźni): Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madryt), Luis de la Fuente (Hiszpania), Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Argentyna)

Klub roku (mężczyźni): Borussia Dortmund, Girona, Manchester City, Real Madryt, Bayer Leverkusen

Trener roku (kobiety): Sonia Bompastor (Olympique Lyon/Chelsea), Arthur Elies (Corinthians/Brazil), Jonathan Giraldez (FC Barcelona/Washington Spirit), Filipa Patao (Benfica), Sarina Wiegman (Anglia), Emma Hayes (Chelsea/USA),

Klub roku (kobiety): FC Barcelona, Chelsea, Olympique Lyon, PSG, NJ/NY Gotham FC

fot. PressFocus