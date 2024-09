Wieczni przegrani Ligi Narodów. Oni jeszcze nie wygrali meczu

Czwarta edycja Ligi Narodów UEFA rozpocznie się już za moment. Polska cały czas znajduje się w Dywizji A i zdążyła już w swojej historii kilka spotkań wygrać – m.in. z Walią czy z Bośnią i Hercegowiną. Są jednak dwie takie kadry, które… nie odniosły ani jednego zwycięstwa w tych niedawno wymyślonych rozgrywkach. Łatwo zgadnąć pierwszych, bo to San Marino. Drudzy to natomiast zaskoczenie – chodzi bowiem o rewelację EURO 2016, czyli Islandię.

Dotychczas każda reprezentacja pod egidą UEFA (poza Rosją) rozegrała 14 bądź 16 spotkań w Lidze Narodów. Dlaczego tyle lub tyle? Otóż w pierwszej edycji Dywizje A oraz B liczyły po trzy zespoły. Normalnie na przykład my byśmy spadli, jednak doszło do zmiany zasad i utrzymano status quo, tworząc czterozespołowe grupy, natomiast w tej chwili trzyzespołowe mamy w Dywizji D:

San Marino już po raz trzeci z rzędu będzie miało tylko dwóch konkurentów. Liga Narodów to nowy twór rozgrywany od 2018 roku, który miał zastąpić spotkania towarzyskie i wprowadzić mecze o stawkę. Czołowe reprezentacje rozgrywają spotkania z drużynami na podobnym lub tylko trochę wyższym/niższym poziomie. Słabsze z kolei grają ze słabeuszami. Istnieją możliwości awansu lub też spadku. Jedynie dwie drużyny nie odniosły zwycięstwa w historii LN. Są to absolutny outsider futbolu San Marino i dość nieoczekiwanie Islandia.

⚽️ The UEFA Nations League returns tomorrow!

Only two countries have failed to win a single game in the competition since it’s inception in 2018. These are:

🇮🇸 Iceland

🇸🇲 San Marino

Will either be able to get a win this time around? pic.twitter.com/FngiueZbyH

— Europe's Winless (@EuropesWinless) September 4, 2024