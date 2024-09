Chelsea bez najlepszego piłkarza w europejskich pucharach

Chelsea ogłosiła szeroką kadrę na tegoroczną edycję Ligi Konferencji Europy. Na liście nazwisk zabrakło kilku ważnych zawodników, ale największym zaskoczeniem jest brak Cole’a Palmera, czyli najlepszego piłkarza ”The Blues”.

Chelsea ma za sobą kolejny nieudany sezon. W 2022 roku, gdy po Romanie Abramowiczu klub objął Amerykanin Todd Boehly, „The Blues” rozpoczęło kupowanie zawodników na potęgę. W poprzednim sezonie trenerem szkoleniowcem Chelsea był Mauricio Pochettino i to on miał zostać twarzą projektu przebudowy drużyny. Jednak zespół pod wodzą Argentyńczyka zajął szóste miejsce, co władze klubu uznały za rozczarowanie i dokonały zmiany szkoleniowca.

Chelsea zagra jednak w europejskich pucharach, choć najniższych rangą rozgrywkach Ligi Konferencji. Miejsce w fazie ligowej ”The Blues” musieli jednak wywalczyć poprzez eliminacje. Chelsea pokonała w dwumeczu fazy play-off szwajcarskie Servette 3:2, a w rewanżu sensacyjnie przegrała 1:2. W fazie ligowej Ligi Konferencji londyńczycy podejmą na Stamford Bridge Gent, armeńskie Noah i Shamrock Rovers, a na wyjeździe zagrają z Heidenheim, Panathinaikos i kazachską Astaną.

Our #UECL opponents have been drawn. 👇 pic.twitter.com/jEm5BSleBT

Teraz klub ogłosił szeroką kadrę do rozgrywek Ligi Konferencji. Ku wielkiemu zaskoczeniu na liście nie znaleźli się Wesley Fofana i Romeo Lavia, jednak najbardziej dziwi brak Cole’a Palmera. 22-latek dołączył do ekipy ze Stamford Bridge pod koniec sierpnia 2023 roku. Chelsea zapłaciła Manchesterowi City za ich wychowanka aż 47 milionów euro.

Transfer ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Anglik znakomicie wkomponował się w nowy zespół i był w nim wiodącą postacią. W 34 meczach Premier League strzelił 22 gole i zanotował 11 asyst. Pomocnik znalazł się nawet w gronie 30 nazwisk nominowanych do Złotej Piłki. Znakomicie wszedł również w ten sezon. Po trzech pierwszych kolejkach ligi angielskiej ma na swoim koncie już gola i trzy asysty.

Our squad for the next stage of the #UECL ! 📋

Brak powołania gwiazdy Chelsea do Ligi Konferencji ma mieć związek z Klubowymi Mistrzostwami Świata i chodzi tu o fizyczne obciążenie piłkarza. Latem 2025 roku turniej ten po raz pierwszy zostanie rozegrany w nowym formacie. Dotychczas w KMŚ brało udział siedem zespołów najlepszych na poszczególnych kontynentach. W nowym formacie udział wezmą aż 32 kluby.

Weźmie w nim udział 12 klubów z Europy, sześć z Ameryki Południowej, po cztery z Afryki, Ameryki Północnej oraz Azji, a także po jednym przedstawicielu Oceanii oraz gospodarza turnieju. Jednym z uczestników nadchodzącej edycji jest Chelsea, która zapewniła sobie udział dzięki zwycięstwu w Lidze Mistrzów w 2021 roku. Najbliższe Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się od 15 czerwca do 13 lipca 2025 roku.

