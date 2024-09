Alex Morgan odwiesiła buty na kołku

Na naszym portalu rzadko wspominamy co prawda o piłce kobiecej, ale karierę kończy jej legenda Alex Morgan. Stało się tak w przypadku kobiety, która była jedną z najbardziej rozpoznawalnych piłkarek ostatnich 15 lat. Po rozegraniu ponad 400 meczów w profesjonalnym futbolu, zdecydowała o zawieszeniu butów na kołku. Przy okazji ogłosiła też, że jest w drugiej ciąży.

Alex Morgan to legenda kobiecej piłki

Alex Morgan po raz ostatni wybiegnie na boisko 9 września w meczu swojej drużyny San Diego Wave z North Carolina Courage. Tymczasowym trenerem (jeszcze) piłkarki jest Landon Donovan, inna legenda „Soccera”. Wcześniej jednak, ogłosiła zakończenie swojej wielkiej i długoletniej kariery. Była niewątpliwie jedną z najbardziej znanych piłkarek na świecie. W reprezentacji USA zagrała 224 mecze i zanotowała 123 trafienia. Jest między innymi mistrzynią olimpijską i dwukrotną mistrzynią świata.

W 2015 roku była twarzą okładki gry FIFA 16. Sama też czyniła starania, aby to kobiece drużyny także były obecne w rozgrywce – i to się udało, w tej samej edycji gry. Jej działania wykraczały daleko poza futbol. Dlatego w 2019 roku znalazła się na wyjątkowej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata magazynu „Time”. Na Instagramie obserwuje ją blisko 10 milionów ludzi. To więcej niż najpopularniejszego męskiego piłkarza USA – Christiana Pulisicia (prawie 8 mln).

Maj 2022 roku to z kolei (z jej pomocą) wywalczenie przez kobiecą drużynę USA równych płac w porównaniu z ich męskim odpowiednikiem. Choć budzi to oburzenie w Europie, to akurat w Stanach kobiecy futbol cieszy się od lat wyjątkową popularnością. 26 lipca 2023 roku Amerykanki zremisowały z Holandią 1:1 na mundialu kobiet. Mecz oglądało średnio 6,43 mln widzów na „Fox”, co stanowiło wzrost o 21% w porównaniu z meczem z 2019 r. „Fox” stwierdził, że był to najchętniej oglądany mecz fazy grupowej w historii USA.

Alex Morgan wystąpiła też w teledysku Maroon 5 „Girls Like You”, gdzie pojawiło się wiele wpływowych kobiet w Stanach Zjednoczonych – poza Morgan, także: Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Rita Ora czy Gal Gadot znana z roli „Wonder Woman”.

Alex Morgan nie zdążyła jednak wygrać Złotej Piłki kobiet. W jednej z edycji (2019 – pierwsza Złota Piłka Kobiet) zajęła trzecie miejsce, zdobywając 68 punktów. W ciągu pięciu edycji plebiscytu znalazła się tam jedynie jeszcze raz – w 2022 roku była trzynasta – z 10 punktami. Gdyby jednak taką nagrodę przyznawano wcześniej, to niewątpliwie miałaby takie trofeum w gablocie.

Alex Morgan zawiesza buty na kołku

Oto najważniejsze słowa, które wypowiedziała Morgan podczas swojego pożegnania z piłką w mediach społecznościowych:

Postaram się dobrnąć do brzegu w miarę sprawnie. Kończę karierę, mam co do tego klarowność i jestem szczęśliwa, że mogę Wam o tym powiedzieć. Na początku tego roku miałam takie poczucie w swoim sercu i w duszy, że to będzie mój ostatni sezon. Soccer był częścią mnie przez 30 lat – była to jedna z pierwszych rzeczy jaką kiedykolwiek pokochałam. Dałem temu sportowi wszystko co mogłam i to co otrzymałam w zamian to coś, o czym nigdy nie śmiałam nawet marzyć.

Kontynuowała:

– Dla mnie definicją sukcesu jest to, by nigdy się nie poddawać i dać z siebie wszystko. Dałam z siebie każdego dnia wszystko, co potrafiłam. (…) Dało mi to nieskończoną dumę, że moja córka chciałaby zostać piłkarką. Pokazało mi to, że nasz wpływ potrafi być czasem nieodwracalny. (…) Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie to w jaki sposób to ogłoszę, ale Charlie będzie wkrótce wielką siostrzyczką. Jestem w ciąży. Jesteśmy uszczęśliwieni. Rodzina dla mnie znaczy wszystko. (…) Cóż to była za podróż. Dziękuję.

World Cup 🏆🏆

Olympics 🥇

Champions League 🏆

U-20 World Cup 🏆

NWSL 🏆

NWSL Shield 🏆

NWSL Challenge Cup 🏆

Division 1 Féminine 🏆

Concacaf Championship🏆🏆🏆

Concacaf W Gold Cup 🏆 Legendary Alex Morgan announces she is retiring from football—her final game is on Sunday 🫡 pic.twitter.com/oTlG4WKSCP — B/R Football (@brfootball) September 5, 2024

Alex Morgan to idolka młodych dziewczyn kopiących w piłkę w USA. Jedenastokrotnie była wybierana do składu na wielkie turnieje: 4x na MŚ kobiet, 3x na IO, 3x także na Mistrzostwa CONCACAF, a także raz na Złoty Puchar CONCACAF Kobiet. Z imprez tych przywiozła dwa złote medale MŚ (2015, 2019) oraz złoto olimpijskie z Londynu (2012), trzy Mistrzostwa CONCACAF i w 2024 roku Złoty Puchar CONCACAF kobiet. Do tego wygrała Ligue 1 Feminine oraz kobiecą Ligę Mistrzów z Lyonem.

