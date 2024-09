Wychowanek Benfiki zagra w Ekstraklasie

Miguel Nobrega, a więc wychowanek Benfiki Lizbona, został ogłoszony jako nowy zawodnik Piasta Gliwce. Kub pragnie jak najszybciej załatać dziurę po odejściu Ariela Mosóra do Rakowa Częstochowa. 25-latek przychodzi z Rio Ave na zasadzie wypożyczenia, jednak w umowie zawarto również opcje wykupu.

Z Benfiki do Piasta

Drużyna prowadzona przez Alexandra Vukovicia była zmuszona do aktywności na rynku transferowym. Wszystko przez bardzo głośny transfer wewnątrz PKO BP Ekstraklasy. Ariel Mosór, o którym praktycznie w kilku ostatnich okienkach mówiono w kontekście transferu, wreszcie zmienił klub. Zamienił on Gliwice na Częstochowę. Raków zapłacił za młodego obrońcę aż 1,5 miliona euro, sprawiając tym samym, że Piast musiał znaleźć jego zastępcę. Poszukiwania trwały, natomiast dopiero w ostatni dzień okienka transferowego usłyszeliśmy konkretne nazwisko i trzeba przyznać, że może to być naprawdę udany ruch.

Ariel Mosór zamienił Piasta na Raków i już dziś będzie mógł zadebiutować przeciwko byłej drużynie! 🔥👊 📺 Transmisja meczu od 18:00 w CANAL+ SPORT3, CANAL+ SPORT5 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/QR8pFZcTte — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 30, 2024

Piast Gliwice start aktualnego sezonu może zaliczyć do udanych, ponieważ przed przerwą reprezentacyjną udało mu się wskoczyć na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Aktualnie po siedmiu rozegranych spotkaniach ma na koncie dokładnie 14 punktów i traci tylko dwa oczka do liderującego Lecha Poznań. Po odejściu Mosóra do duetu z Czerwińskim wskoczył Tomas Huk, a Piast był nawet w stanie wygrać z nowym zespołem Ariela 1:0.

Władze klubu zdecydowanie zdawały sobie sprawę, iż w kontekście następnych miesięcy konieczne będzie pozyskanie nowej twarzy w obronie. Tym bardziej, że Mosór przecież był filarem defensywy w sezonach 2021/22, 2022/23 oraz 2023/24. Rozegrał on dla Piasta aż 97 spotkań i pomógł dwukrotnie w osiągnięciu wysokiego 5. miejsca na koniec rozgrywek.

Kim jest Miguel Nobrega?

Urodzony w portugalskim Funchal środkowy obrońca swoje pierwsze kroki stawiał w CS Martimo oraz CD Nacional. W wieku 12 lat dołączył do akademii Benfiki Lizbona, gdzie szlifował swoje umiejętności w poszczególnych grupach wiekowych. Gdy już wchodził w seniorski futbol, swoje szanse dostawał przede wszystkim drugiej drużynie. W pierwszym zespole nie miał nigdy okazji zaprezentować swoich atutów.

W 2022 roku zamienił Benfikę na Rio Ave, gdzie w końcu zadebiutował na boiskach portugalskiej ekstraklasy. Mimo iż nie dostał szansy w Lizbonie, to w Rio Ave zdecydowanie wykorzystał swoją szansę, co pokazuje jego liczba minut. W ostatnim sezonie zanotował bowiem 22 występy na środku obrony, będąc ważną częścią zespołu. W 2023/24 zagrał 90 minut przeciwko Sportingowi, a w kolejnych meczach nie znajdował miejsca w kadrze, gdy było wiadomo, że ma zamiar opuścić klub.

Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę tu być. Nie mogę się doczekać, aby zacząć treningi, spotkać się z drużyną i oczywiście zagrać w meczach. To dla mnie nowy rozdział i jestem bardzo podekscytowany. Wierzę, że ta liga pozwoli mi pokazać swoją jakość i udowodnić, na co mnie stać.

Takimi słowami Miguel przywitał się z kibicami Piasta. Do Gliwic przychodzi na zasadzie wypożyczenia, lecz jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w umowie jest zawarta opcja wykupu. Już po przerwie reprezentacyjnej dowiemy się, czy Nobrega będzie w stanie z marszu zastąpić Ariela Mosóra oraz czy Piast podtrzyma świetną formę.

Fot. screen Rio Ave / Youtube