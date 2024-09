Pogoń Szczecin z nowym stoperem. Debiutował u… Mourinho

Pogoń Szczecin nie zrobiła żadnego transferu w czerwcu, w lipcu i w sierpniu… Nic nie wskazywało na to, że zrobi go we wrześniu. Niespodziewanie jednak w Deadline Day „Portowcy” podpisali nowego stopera – wychowanka AS Romy, który debiutował pod wodzą Jose Mourinho.

Pogoń Szczecin potrzebowała stopera od lat

Trzy lata kibice Pogoni musieli czekać na nowego środkowego obrońcę, choć pozycja ta wymagała ewidentnego wzmocnienia, ponieważ Benedikt Zech już dawno temu u Kosty Runjaica był w szczytowej formie, natomiast Mariusz Malec to solidny ligowiec, który powyżej pewnego poziomu nie przeskoczy. Poza tym polski stoper ma na początku sezonu problem z łydką, przez który nie było go w kadrze meczowej na cztery ostatnie mecze. Podstawowym ŚO jest więc Leo Borges.

🎙️ Robert Kolendowicz przed #POGŚLĄ: Niewiele się zmieniło w naszej sytuacji kadrowej. Loncar i Marcel są bliżej powrotu, ale to są nadal odległe kwestie. Mówiłem wcześniej, że Mariusz Malec jest blisko. Ten tydzień był dla niego słodko-gorzki. Wrócił do zespołu, ale ten uraz… — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 30, 2024

Na skutek czerwonej kartki Zecha z Lechem Poznań skład na Śląsk był nieco eksperymentalny – Borges musiał stworzyć parę stoperów z nominalnym prawym defensorem – Lucą Wahlqvistem. Śląsk oddał cztery celne strzały i padły z tego trzy gole. Dopiero to pokazało, że pilnie potrzebny jest środkowy obrońca. Wcześniej jednak – za kadencji Jensa Gustafssona – był widoczny mocny regres w liczbie straconych bramek. Wyglądało to następująco:

Kosta Runjaic:

2019/20 – 31 straconych goli

2020/21 – 23 stracone gole

2021/22 – 31 straconych goli

Jens Gustafsson:

2022/23 – 46 straconych goli

2023/24 – 38 straconych goli

Kim jest nowy nabytek?

Dimitrios Keramitsis to młody grecki 20-letni obrońca, który jest wychowankiem AS Romy. Przez trzy lata był podstawowym stoperem Primavery, czyli młodzieżówki, która ma swoje osobne rozgrywki. Zdołał rozegrać tam prawie 100 spotkań. Początkowo występował jako podstawowy gracz z trzy lata starszymi piłkarzami. AS Roma to zespół, który jest uznawany za jeden z najlepiej szkolących młodzież w Italii. Widać to nawet po wynikach Primavery – AS Roma w składzie z Keramitisem wygrała fazę zasadniczą w sezonie 2021/22, a w 2023/24 zajęła drugą pozycję.

Zwycięstwo nie oznacza jednak mistrzostwa, dlatego Keramitis nie ma na koncie trofeum. Otóż później rozgrywane są jeszcze play-offy. Miejsca 1-2 lądują w półfinałach, natomiast 3-6 grają jeszcze ćwierćfinały. AS Roma w obu powyżej wymienionych sezonach przechodziła przez półfinał, ale przegrywała w samym finale – w 2023/24 z Sassuolo 0:3, natomiast w 2021/22 z Interem po dogrywce 1:2. Grek łapie sporą liczbę żółtych kartek, bo dostaję ją mniej więcej w co trzecim spotkaniu. W zeszłym sezonie dwukrotnie wyleciał z boiska za dwie żółte.

😮 A moment to remember! 👏 17-year-old Greek defender Dimitrios Keramitsis makes his professional debut as a late substitute! 🇬🇷🐺

#ASRoma #RomaCagliari pic.twitter.com/YEIZr0EFiA — AS Roma English (@ASRomaEN) January 16, 2022

Keramitis ma za sobą debiut w seniorach AS Romy i jest to jego jedyny występ. Jose Mourinho dał mu zadebiutować w Serie A 16 stycznia 2022 roku przeciwko Cagliari. Wszedł przy prowadzeniu 1:0, żeby ukraść trochę czasu, zastępując Ainsleya Maitland-Nilesa. Pojawił się na murawie w doliczonym czasie gry – w 94. minucie. Grek nie miał wtedy nawet skończonych 18 lat.

Pogoń nie poszalała na rynku

Przez cały okres trwania okienka transferowego Pogoń Szczecin nie zrobiła żadnego transferu. Zakontraktowała jedynie dwóch bramkarzy, lecz jeden to po prostu skorzystanie z opcji wykupu i to już w… kwietniu. Pogoń podpisała wtedy stałą umowę z Valentinem Cojocaru, który wcześniej był tylko wypożyczony, lecz spisał się doskonale. Pod koniec maja wzmocniła znów tę samą pozycję, pozyskując z wolnego kontraktu Krzysztofa Kamińskiego, który miał ulepszyć rywalizację w bramce i zastąpić bardzo przeciętnego i popełniającego rażące błędy Bartosza Klebaniuka.

Prezes Jarosław Mroczek był przez kibiców atakowany za „brak ambicji”, by walczyć o najwyższe cele i wzmocnić kilka potrzebnych pozycji, które okupują doświadczeni gracze i przydałaby się tam świeżość. Udało się przynajmniej ze środkowym obrońcą.