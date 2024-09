Jednego dnia przedłużył kontrakt i… odszedł na wypożyczenie

Nietypowy, choć przemyślany ruch dokonała Stal Rzeszów. Klub Betclic 1. Ligi najpierw przedłużył kontrakt z Jesusem Diazem do 2027 roku i jeszcze tego samego dnia wypożyczył go do Rakowa Częstochowa. ”Medaliki” mają opcję pierwokupu Kolumbijczyka, a przedłużenie z nim kontraktu przez Stal miało na celu podbicie ceny piłkarza.

Po przedłużeniu kontraktu odszedł na wypożyczenie

Jesus Diaz z Polską związany jest od ponad 2,5 roku. Zimą 2022 roku trafił z wenezuelskiego Atletico El Vigia do piątoligowego wówczas Cosmosu Nowotaniec. Kilka miesięcy później wywalczył z tym klubem awans do IV ligi, a w sezonie 2022/23 wygrał rozgrywki IV ligi grupy podkarpackiej. Klub zrezygnował jednak z promocji do III ligi. Diaz zaś przykuł uwagę Stali Rzeszów, która dopiero co jako beniaminek I ligi zagrała w barażach o awans do Ekstraklasy.

Kolumbijczyk podpisał wówczas z podkarpackim klubem dwuletni kontrakt, a po roku doszło do przedłużenia umowy do 2027 roku. Jednak jeszcze tego samego dnia Stal Rzeszów ogłosiła, że Jesus Diaz uda się na roczne wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. W komunikacie klubu czytamy, że wypożyczenie będzie płatne i do tego ”Medaliki” mają opcję pierwokupu.

🖊️ | Jesus Diaz przenosi się do @Rakow1921 na zasadzie 𝐫𝐨𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨, 𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐳̇𝐲𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐳 𝐨𝐩𝐜𝐣𝐚̨ 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐰𝐨𝐤𝐮𝐩𝐮. 📰 Więcej 👉 https://t.co/p2Cd1dsN2r pic.twitter.com/ldZnfyDrhi — Stal Rzeszów (@StalRzeszow) September 6, 2024

Jesus Diaz urodził się w maju 1999 roku w kolumbijskiej Monterii, a pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Cortului FC oraz Tigres FC. W Stali występował głównie na środku ataku, ale część meczów rozegrał także na lewym skrzydle. Łącznie w ciągu roku dla klubu z Rzeszowa rozegrał 38 meczów, w których zdobył siedem bramek i cztery asysty. W tym sezonie Betclic 1. Ligi zdobył jedną asystę i trzy bramki, z czego dwie w wygranym 20 sierpnia 3:1 meczu z Chrobrym Głogów.

Mimo zaledwie 25 lat na karku Diaz był siódmym najstarszym piłkarzem Stali na ten sezon Betclic 1. Ligi. To dlatego, że o sile zespołu Marka Zuba stanowią młodzieżowcy. Przykładowo, w meczu ostatniej kolejki z Pogonią Siedlce (1:1) – w którym nobatene Diaz znajdował się poza kadrą – aż sześciu zawodników wyjściowej jedenastki miało status młodzieżowca. Łącznie w tym meczu dla Stali zagrało 15 piłkarzy, z czego aż 11 urodziło się już w XXI wieku. Średnia wieku wyjściowej jedenastki Stali wynosi 23,2 lat i jest najmniejsza w całej Betclic 1. Lidze.

Diaz wystąpił w sześciu z ośmiu meczów Betclic 1. Ligi i był ważną częścią sensacyjnego drugiego miejsca Stali w nowym sezonie tych rozgrywek. Ostatnio w Rzeszowie grał ze swoim rodakiem – Cesarem Peną, ale w Częstochowie na brak znalezienia w szatni wspólnego języka nie będzie mógł narzekać. W Rakowie spotka Hiszpana Iviego Lopeza, czy Bena Ledermana i Jeana Carlosa, którzy też mówią po hiszpańsku.

fot. PressFocus