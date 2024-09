Tego lata, Blaż Kramer zdecydowanie nie narzekał na nudę. Najpierw, na początku lipca, gdy wydawało się, że Sloweniec dołączy do Konyasporu, transfer upadł. Następnie okazał się kluczowym ogniwem Legii w walce o fazę ligową Ligi Konferencji, aż na koniec okna transferowego trafiła się propozycja z ligomistrzowego Slovana Bratysława. Temat znów upadł na finiszu. W jednej z rozmów, piłkarz zdradził kilka szczegółów i wyjawił swoje plany na przyszłość.

Blaż Kramer zdradza szczegóły zamieszania ostatnich dni

W Warszawie, Słoweniec często jest nękany przez urazy, przez co nie do końca może rozwinąć swój pełen potencjał, choć i tak wiele klubów jest chętnych na jego usługi. Kramer z klubem ze stolicy wywalczył Puchar Polski, Superpuchar Polski oraz dwukrotny awans do jesiennej części Ligi Konferencji. Latem dwukrotnie było blisko, aby napastnik „Wojskowych” opuścił klub grający przy ul. Łazienkowskiej.

Na sam koniec polskiego okna, po rosłego napastnika zgłosił się Slovan Bratysława, który dopiero co awansował do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wcześniej chrapkę na Słoweńca miał turecki Konyaspor.

„To nie jest tak, że kluby nie dogadały się w sprawie ceny. To ja nie zgodziłem się na proponowane warunki. Nie oczekuję milionów, ale uważam, że jeśli opuszczę Legię, to tylko dla lepszego klubu” – przyznał w rozmowie z portalem nogomania.com. „Chciałem zagrać w Champions League, taką możliwość mi oferował Slovan Bratysława, ale nie zgodziłem się na warunki, jakie mi zaproponowano.”

Dodał jeszcze, że nie przedłuży umowy z Legią, ale ma jeden cel. Jest też wdzięczny Goncalo Feio za postawę wobec niego samego.

Chcę zdobyć tytuł mistrza Polski, tego mi jeszcze brakuje. Legia ma jednych z najlepszych kibiców na świecie, zawsze wypełniają stadion i tworzą niesamowite widowisko, to coś wyjątkowego. Kiedy Legia zdobywa tytuł, na ulicach jest ćwierć miliona ludzi i chciałbym tego doświadczyć. W klubie wiedzą, że to mój ostatni sezon tutaj, jestem im bardzo wdzięczny, zwłaszcza trenerowi, że po powrocie z Turcji (z testów medycznych w Konyasporze – przyp. MZ) mogłem znów normalnie grać.

Pozostanie Kramera w Warszawie póki co okazało się dobrą decyzją – otrzymał on od kibiców nagrodę piłkarza miesiąca sierpnia w klubie. Sam piłkarz bardzo mocno wierzy, że spłaci obecnym sezonem kredyt zaufania jaki dostał od Legii. W końcu po fiasku transferu do Konyasporu przywrócono go do składu i miał wkład w awans do fazy ligowej Ligi Konferencji

Blaż Kramer gra w Legii od 2022 roku, po tym jak wygasła mu umowa w klubie mistrza Szwajcarii, FC Zurich. Rozegrał dla „Wojskowych” 57 spotkań, zanotował 18 trafień oraz pięć asyst. Ten sezon jest już dla niego najlepszym czasem w karierze, gdyż zanotował aż 9 udziałów przy bramkach w 11 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach na tym etapie.

