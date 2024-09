Selekcjoner Anglików odmówił śpiewania hymnu – ogromne oburzenie w sieci

Po EURO 2024 selekcjoner Gareth Southgate zakończył swoją ośmioletnią kadencję w roli dowódcy angielskiej reprezentacji. Były to 102 spotkania, na które złożyło się 60 procent wygranych meczów, dwa finały EURO, czwarte miejsce na MŚ 2018 oraz brąz Ligi Narodów. Było wiele głosów krytyki wobec niego i nie zmienia się to wobec jego następcy – Lee Carsley zdradził bowiem, że nie zaśpiewa hymnu przed meczem z Irlandią. Na Wyspach w mediach wrzy.

Selekcjoner Anglików odmówił śpiewania hymnu

Lee Carsley to irlandzki trener, który całą karierę piłkarską spędził w Anglii. Od kilku lat pracuje on w strukturach FA, bowiem miał do czynienia zarówno z drużyną Anglii U19, jak i U21. Spędził w tej roli cztery lata.

9 sierpnia powiedział przy okazji ogłoszenia tymczasowym trenerem: „Ponieważ dobrze znam zawodników i cykl międzynarodowego futbolu, sensowne jest dla mnie kierowanie zespołem, podczas gdy FA będzie kontynuować proces rekrutacji nowego menedżera„. Można więc spodziewać się w niedługim czasie nowego trenera, ale już na stałe.

Lee Carsley should be sacked by the FA today. His refusal to sing the national anthem is a betrayal and he's not fit to be England manager, writes JEFF POWELL https://t.co/laqNjlMxWs pic.twitter.com/4MQf940my2 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 7, 2024

Tymczasowy selekcjoner jednak przekonał się już, że rola którą pełni na krótki czas to także bardzo reprezentacyjna i momentami polityczna posada. Według mediów, selekcjoner Gareth Southgate radził sobie z tą rolą bardzo dobrze – reagował z klasą i nie dał się ponosić emocjom, przystawał przy swoim.

Przy okazji ostatniego EURO widać było, że piłkarze stoją po stronie trenera w walce z mediami, które wymagały wręcz, aby z takim zespołem grano ofensywnie, a także aby lepiej dobierać personalia. Prawdopodobnie powoli już nieznośna presja zdecydowała o chęci odpoczynku po wyczerpujących sześciu latach.

Selekcjoner oburzył – „niech odejdzie, skoro ma problem z hymnem”

Lee Carsley przed meczem z jego ojczyzną, Irlandią, powiedział, że nie będzie śpiewał angielskiego hymnu.

To coś, z czym zawsze się zmagałem, gdy grałem dla Irlandii. To coś, czego nigdy nie robiłem. Zawsze byłem bardzo skupiony na grze i moich pierwszych akcjach w meczu.

Na Wyspach Brytyjskich w mediach zawrzało. Jeff Powell z „Daily Mail” stwierdził: „Jeżeli Carsley nie zaśpiewa hymnu to jest to zdrada i FA powinno go zwolnić jeszcze przed meczem„.

Ekspert polityczny Alex Armstrong z BBC z kolei twierdzi: „Sven Goran Eriksson śpiewał hymn, a nie był z naszego kraju. Jeśli jest jakiś polityczny powód, dla którego Carsley nie chce zaśpiewać hymnu narodowego, to powinien odejść.”

Inny z dziennikarzy, Miguel Delaney z „The Independent” stara się jednak zachować rozsądek w sprawie selekcjonera:

Jedynym błędem, jaki popełnił Carsley, było myślenie, że praca w reprezentacji Anglii dotyczy wyłącznie piłki nożnej. Zanim piłka została kopnięta, dowiedział się, że chodzi o coś o wiele więcej. To naczynie, przez które wlewają się wpływy polityczne (…) Przez długi czas nazywano ją drugą po premierze najważniejszą pracą w kraju i nazywano ją pracą niemożliwą. (…)

Kibice z kolei raczej są po stronie Carsleya:

„Rico Lewis za Walkera, Greenwood celowo pominięty i jeszcze nie zaśpiewa hymnu? Nie widzę wad”

„Wiele osób robi z siebie idiotów w ciągu ostatnich 24 godzin i żadna z nich nie nazywa się Lee Carsley”

„Debata o Carsleyu jest zabawna – cały kraj potrzebował kogoś kto kieruje się logiką, a nie emocjami. Dla niego ważniejsza jest taktyka od atmosfery, a problemem jest, że nie śpiewa hymnu.”

„Przypominam, że Carsley został zatrudniony, aby zarządzać angielską drużyną narodową, a nie został zgłoszony do Mask Singer”

„Nie obchodzi mnie czy Carsley śpiewa hymn. Ważne, aby wydobył melodię z angielskich piłkarzy”

40-krotny reprezentant Irlandii dodatkowo (jak wspomniano już wyżej) – nie powołał Masona Greenwooda, a także wybrał Rico Lewisa kosztem Kyle Walkera, jednego z (można to tak nazwać) angielskich senatorów. Jego debiutem w roli trenera będzie mecz z Irlandią, dla której grał.

W kadrze angielskiej na to zgrupowanie (co nie powinno w sumie dziwić) powołał dwóch zawodników z przeszłością w irlandzkich młodzieżówkach – Declana Rice’a oraz Jacka Grealisha. Media przy okazji meczu także były ciekawe czy uczulał piłkarzy na ewentualne gwizdy. Selekcjoner na spokojnie odpowiedział:

Spodziewamy się, że będzie emocjonująco, namiętnie, głośno, ale niczym nie będzie się to różniło od tego, do czego przywykli piłkarze w Premier League.

Fot. PressFocus