Anglia rozpoczęła Ligę Narodów w świetnym stylu

Reprezentacja Anglii udanie rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów. Z nowym, tymczasowym szkoleniowcem na czele „Synowie Albionu” pokonali Irlandię 2:0. Finaliści EURO 2024 swoją postawą w pierwszej połowie udowodnili, że będą jedną z lepszych drużyn w dywizji B.

Pokaz siły Anglików w pierwszej połowie

Anglia przez porażkę z Włochami spadła w Lidze Narodów do dywizji B. Obecnie drużynę poprowadzi tymczasowy trener – Lee Carsley, który objął stanowisko po Garethcie Southgate. Sprawował on funkcje selekcjonera przez osiem ostatnich lat, jednak po ostatnich Mistrzostwach Europy w Niemczech, w którym „Synowie Albionu” ulegli w finale Hiszpanii 1:2, zrezygnował ze swojej posady. Historia spotkań między Anglią i Irlandią jest bardzo bogata, jednak w ostatnich latach drużyny nie mierzyły się ze sobą zbyt często. Pięść spośród sześciu minionych pojedynków kończyło się remisami, co pokazuje jak wyrównane są te mecze.

Irlandia mogła sprawić niespodziankę i już w pierwszych minutach wyjść na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, znakomicie w polu karnym odnalazł się wbiegający Collins. Jego uderzenie głową powędrowało jednak nad bramką. Chwilę później znów Irlandia starała się zagrozić Anglikom. Szmodics wdarł się w pole karne i zanotował pierwsze celne uderzenie w tym meczu. Pickford stanął w tej sytuacji na wysokości zadania i wybił piłkę.

W 11. minucie Alexander-Arnold popisał się kapitalnym podaniem przez niemal całe boisko. Gordon znakomicie doszedł do zagrania, po czym stanął do pojedynku sam na sam z bramkarzem. Kelleher popisał się świetną interwencją, jednak ponownie Gordon zdążył dopaść do odbitej piłki i zagrał ją do Kane’a. Kapitan „Synów Albinów” został zablokowany, a futbolówka trafiła wprost pod nogi wbiegającego Rice’a, który mocnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Kellehera i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Chwilę później, ponownie Gordon i Rice w natarciu. Wyprowadzili składną kontrę, która sfinalizować miał Harry Kane. Strzał piłkarza Bayernu wybronił jednak golkiper Liverpoolu. W 25. minucie Anglicy zabawili się z defensywą Irlandczyków. Rice do spółki z Mainoo i Saką rozegrali wszystko z pierwszej piłki, po czym jak na patelni dostarczyli futbolówkę do Grealisha. Zawodnik Manchesteru City pewnym strzałem po ziemi, tuż przy słupku, podwyższył wynik na 2:0.

Anglia prowadzi z Irlandią 2:0! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Najpierw Declan Rice, a potem Jack Grealish ⚽ 📺 Polsat Sport 2 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/VJw4YMBIQ4 — Polsat Sport (@polsatsport) September 7, 2024

Anglia dowiozła korzystny rezultat

Obie drużyny dosyć spokojnie rozpoczęły drugą odsłonę meczu. W 58. minucie Ogbene zrobił sobie miejsce na skrzydle o zagrał piłkę w pole karne, wprost do niepilnowanego Szmodicsa. Ten niecelnie posłał piłkę tuż przy bliższym słupku i mimo znakomitej okazji, Irlandia nie zdobyła kontaktowego trafienia.

W 83. minucie, świeżo zameldowany na boisku po stronie Anglii Jarrod Bowen. Popisał się znakomitą solową akcją. Piłkarz West Hamu znany ze swojego dryblingu, zabawił się z obroną rywala w polu karnym. Doszedł do sytuacji strzeleckiej, jednak bramkarz zaliczył udaną interwencję. W 87. minucie drugi rezerwowy – Eze spróbował technicznego uderzenie zza pola karnego. Był jednak dobrze pilnowany przez obrońców, co uniemożliwiło mu oddanie celnego strzału. Jego zagranie przeleciało wysoko nad poprzeczką. Chwile przed końcem spotkania Saka znalazł się w sytuacji, w której najgroźniejszy. Otrzymał podanie na prawym skrzydle, po czym zszedł do środka i oddał strzał po długim łupku. Kelleher wyczuł zamiary napastnika i znakomicie wybronił.

Anglia już w pierwszej połowie wykonała swoją robotę. Mając na swoim koncie dwie bramki przewagi, w drugiej nie nacierali tak często i kontrolowali sytuację. Dzięki zwycięstwu 2:0 udanie rozpoczynają zmagania w Lidze Narodów.

Fot. Twitter/X screen