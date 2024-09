John Terry kontra polscy influencerzy. Niezwykły mecz w Gdańsku już niedługo

Już 5 października na Polsat Plus Arenie w Gdańsku odbędzie się niezwykłe spotkanie, które brzmi trochę irracjonalnie. Trudno sobie wyobrazić na jednym boisku gwiazdy z boisk oraz na przykład… Poczciwego Krzycha, YouTubera, który ma ponad milion subskrybcji. A jednak w charytatywnym starciu zobaczymy byłe gwiazdy z Premier League, np. Johna Terry’ego oraz polskich influencerów.

Trzech słynnych piłkarzy wystąpi w Gdańsku

Z tego starcia najbardziej ukontentowani powinni być fani angielskiego futbolu. W Gdańsku zobaczymy na pewno trzech słynnych zawodników sprzed lat, którzy kojarzeni są głównie z Premier League. Na stadionie EURO 2012 zagrają:

John Terry

Patrice Evra

Luis Garcia

Słynni piłkarze z bardzo znanych futbolowych marek są gwarantem nostalgii dla wielu fanów piłki nożnej. Organizator imprezy na swojej stronie internetowej nęci potencjalnych widzów czwartym tajemniczym piłkarzem, który zagra w Gdańsku. Ambasadorem pojedynku jest obecny trener Wieczystej Kraków, wielokrotny reprezentant Polski Sławomir Peszko. Nie tylko graczy z Premier League zobaczą kibice zgromadzeni na „bursztynowym” stadionie.

poczciwy krzychu na lewej pompie kolo terrego pic.twitter.com/fPvAxT2ST7 — marek (@marek_cfc) August 27, 2024

Będą… influencerzy

Atrakcją dla raczej młodszych fanów będzie gra polskich influencerów. Wśród nich znajdziemy takie postacie jak:

Poczciwy Krzychu

Prawo Marcina

Węgorz

Zioberro

Qesek

W pojedynku zobaczymy też inne gwiazdy polskiego Internetu, lecz ich nazwiska zostaną ogłoszone w późniejszym czasie. Do tego organizatorzy wytypują młode talenty, które zagrają w Meczu Legend. Plusem widowiska jest to, że nie jest ono robione tylko po to, aby organizator zarobił, lecz ma wymiar charytatywny. Podczas meczu będą zbierane pieniądze dla dziewięcioletniego Wojtka Feliksa z Opola. Chłopiec z powodu zaburzenia wzrostu kości i jednego z rodzajów niskorosłości ma niecały metr wzrostu. Wojtek ma przez to krótsze rączki i nóżki. Zbiórka dla chłopca jest dostępna pod linkiem TUTAJ.

Bilety są do zdobycia w Internecie. Dzieci do 12 lat mogą wejść na stadion od 53,50 złotych, natomiast dorośli muszą wyłożyć minimum 106,50 złotych, aby obejrzeć to charytatywne widowisko.

Inne mecze gwiazd w Polsce

Historia zna przypadki, gdy byłe gwiazdy piłki nożnej przyjeżdżały do Polski, aby zagrać mecz. W listopadzie 2023 roku miasto Tychy gościło u siebie czterech świetnych przed laty piłkarzy::

Michaela Owena

Alessandro Del Piero

Luisa Garcię

Marco Materazziego

Na stadionie miejscowego GKS-u zagrali oni z Polską Ligą Biznesu. Samo widowisko nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Drogie bilety (od 100 złotych i w górę) oraz totalnie słaba promocja przesądziły o klapie całego przedsięwzięcia. Niewiele osób ze środowiska sportowego wiedziało, że w ogóle taki Del Piero przyjechał do Polski! Nie pomógł udział Szymona Marciniaka, który oczywiście sędziował mecz czy postać Radosława Majewskiego. Dlaczego o tym meczu było tak cicho? Ano choćby z tego powodu, o którym pisał Szymon Jadczak…

‼️ Tak wygląda "siedziba" firmy stojącej za meczem gwiazd, na który przyjechał do Polski https://t.co/dYMwTCSMO2. Alessandro Del Piero i Michael Owen. Mieszkająca tam rodzina ode mnie dowiedziała się, że mają w mieszkaniu zarejestrowaną jakąś spółkę. https://t.co/du1kuyJh2W pic.twitter.com/RsXwOqvOjp — Szymon Jadczak (@SzJadczak) November 29, 2023

Wcześniej, bo w czerwcu 2017 roku na stadionie warszawskiej Legii legendy La Liga zagrały z gwiazdami polskiej piłki nożnej. Dla ekipy z hiszpańskiej ligi zagrały prawdziwe gwiazdy futbolu:

Luis Garcia

Joan Capdevilla

Fernando Morientes

Steve McManaman

Christian Karambeu

Gaizka Mendieta

Legendy La Liga pokonały polski zespół 2:0, jednak i to starcie nie było frekwencyjnym sukcesem. Bazowanie na nostalgii nie zawsze się sprawdza. Być może dodanie waloru charytatywnego sprawi, że gdański mecz nie będzie klapą.

fot. PressFocus