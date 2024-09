Borussia Dortmund pożegnała polskie legendy. Błaszczykowski – Piszczek 5:4

Borussia Dortmund pamięta o polskich legendach. Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek zmierzyli się ze sobą w specjalnie zorganizowanym meczu gwiazd. Polacy zostali pożegnani na Signal Iduna Park przez komplet kibiców (81 365). Spotkanie obfitowało we wzruszające historie. Zwycięsko z tego starcia wyszła drużyna Błaszczykowskiego, która wygrała 5:4.

Borussia Dortmund żegna legendy

Cały stadion, który przecież przez wiele lat był domem obu byłych reprezentantów Polski celebrował i oddawał szacunek legendom klubu. Jakub Błaszczykowski trafił tu w 2007 roku z Wisły Kraków. Dortmund był jego domem przez osiem lat. W trakcie swojego czasu w BVB Kuba rozegrał 253 mecze, strzelił 32 gole i zanotował 52 asysty, w tym czasie zdobywając dwa razy mistrzostwo Niemiec, dwa razy Superpuchar Niemiec i Puchar Niemiec.

Łukasz Piszczek z kolei trafił na Signal Iduna Park w roku 2010 z Herthy Berlin. W barwach klubu rozegrał 382 meczów, w których zdobył 19 bramek oraz zanotował 64 asysty przy bramkach kolegów. Razem z kolegami Piszczek sięgnął po dwa mistrzostwa Niemiec, trzy Puchary Niemiec oraz trzy Superpuchary Niemiec. W 2021 roku zdecydował się odejść w cień i kontynuować grę w barwach rodzinnego klubu LKS Goczałkowice-Zdrój.

Nie tak dawno Łukasz Piszczek wrócił do klubu – były reprezentant Polski został asystentem nowego szkoleniowca zespołu – Nuriego Sahina.

A u Was wszystko dobrze, czy… stara bieda? 😁@matshummels, zrobiłeś nam dzień! 📲 Oglądaj online pożegnanie Piszczka i Błaszczykowskiego ▶️ https://t.co/Xl5L6rieZM pic.twitter.com/GxxG4oF4yy — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2024

Mecz pełen gwiazd

W takim spotkaniu nie mogło zabraknąć kilku legend futbolu, z którymi w trakcie swojej kariery grał Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Nie zabrakło również Polaków i… Jurgena Kloppa na ławce trenerskiej! Oto składy na to spotkanie:

Drużyna Jakuba Błaszczykowskiego: Roman Weidenfeller, Jakub Błaszczykowski, Mats Hummels, Julian Koch, Dede, Neven Subotić, Felipe Santana, Marcin Wasilewski, Patrick Owomoyela, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Giovanni Federico, Kevin Großkreutz, Kamil Grosicki, Mohamed Zidan, Lucas Barrios, Mladen Petrić, Nelson Valdez, Euzebiusz Smolarek.

Drużyna Łukasza Piszczka: Marwin Hitz, Jaroslav Drobny, Łukasz Piszczek, Joo-Hoo Park, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Sokratis Papastathopoulos, Erik Durm, Nuri Şahin, Oliver Kirch, Florian Kringe, Gonzalo Castro, Henrich Mchitarjan, Jacek Krzynówek, Artur Wichniarek, Adrian Ramos, Julian Schieber, Julian Brandt.

😍 Zwei Köpfe, ein legendäres Line-Up. 😍 pic.twitter.com/kEE23uDR7X — Borussia Dortmund (@BVB) September 7, 2024

Polacy grali główne role

Tak jak wspominaliśmy – to co działo się w meczu jest w tej sytuacji najmniej istotne. Borussia Dortmund chciała uhonorować tym spotkaniem Polaków i to oni mieli grać pierwsze skrzypce. I rzeczywiście tak było, lecz główne role w tym spektaklu odegrali… zawodnicy inni niż można było się tego spodziewać. To nie Jakub Błaszczykowski czy Łukasz Piszczek błyszczeli najbardziej. „Gwiazdą” meczu został Kamil Grosicki – zawodnik Pogoni Szczecin zdobył dwie bramki, a stadion zgotował mu owację na stojąco.

Kamil Grosicki strzelający bramkę w barwach Borussi Dortmund to to co potrzebowałem w sobotę popołudniu. pic.twitter.com/0TTQU4AVZd — Wuja Jurek ⚽️🇵🇱 (@WujaJurek) September 7, 2024

Jednak najpiękniejszą akcją spotkania z pewnością popisał się Marcin Wasilewski. „Wasyla” doskonale wszyscy znamy i pamiętamy – on nie odpuszcza. Nigdy. Nawet w meczu pokazowym. Legenda Wisły Kraków popisała się fenomenalną interwencją – czegoś takiego nie powstydziliby się najlepsi obrońcy świata a przecież Marcin Wasilewski ma już 44 lata.

Wasilewski walczy o powrót do reprezentacji?pic.twitter.com/AlYrifSeSy — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 7, 2024

Pełen skrót tego spotkania z wszystkimi bramkami możecie obejrzeć tutaj.

fot. screen BVB TV