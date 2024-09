Neymar od roku nie gra w piłkę. Wszystko to z powodu zerwania więzadła krzyżowego oraz łąkotki w kolanie podczas starcia eliminacji do mistrzostw świata 2026 z Urugwajem. Od tego czasu minęło już prawie 12 miesięcy i nadal nie wiadomo kiedy gwiazda futbolu z Brazylii wróci do gry. Pewne wątpliwości rozwiały najnowsze informacje z Arabii Saudyjskiej, które podsunął jeden ze sportowych fizjoterapeutów. Powrót do zdrowia jeszcze potrwa.

Neymar jeszcze nie wraca – fizjoterapeuta wyjaśnia dlaczego

18 października 2023 roku po raz ostatni widzieliśmy Neymara podczas meczu o stawkę. Było to podczas eliminacji do MŚ 2026 i meczu z Urugwajem. Skrzydłowy Al-Hilal zerwał więzadło krzyżowe oraz łąkotkę w kolanie. Badania wykazały, że będzie to długa przerwa. Wygląda na to, że po 11 miesiącach, nadal będzie potrzeba jeszcze chwili na powrót na boisko. Tak przynajmniej uważa Thamer Al Shahrani, saudyjski fizjoterapeuta.

🚨🚨🚨 نيمار لم يجتاز الاختبارات ❌❌❌ – عدم اجتياز نيمار للاختبارات البدنية والطبية وكما ذكرت سابقاً من الفيديو في نقاط الضعف والخلل اللي يشتكي منها النجم البرازيلي. ⬇️ – سيحتاج لفترة أطول لإكمال التأهيل والإعداد ⏳⏳#إصابة_ملاعب https://t.co/qu6lHZiOct pic.twitter.com/g3G8I5TYDf — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) September 7, 2024

Thamer Al Shahrani, fizjoterapeuta sportowy, wyjaśnił dlaczego powrót wielkiej brazylijskiej gwiazdy jeszcze chwilę potrwa: – Neymar nie przeszedł testów fizycznych i medycznych. Jak wcześniej wspomniałem, są pewne słabości i defekty, na które narzeka brazylijska gwiazda. Dodał też w komentarzu do swojego wpisu: – Wygląda na to, że potrzeba będzie więcej czasu – lekarz sugeruje dalszą datę powrotu niż 25 września.

Na filmiku z 2 września obraz całej sytuacji jest wyraźniejszy. Al Shahrani pisał wtedy:

W ćwiczeniu skoków, podczas stania na jednej nodze pewne punkty są jasne. Słaba stabilność, brak pewności i strach przed upadkiem. Wyjaśnia to możliwość ewentualnego niezdania testów medycznych. Lepiej kontynuować przygotowania do czasu osiągnięcia najwyższego poziomu.

Neymar i jego saudyjski etap kariery

Kariera Neymara na Półwyspie Arabskim to na razie zaledwie pięć spotkań, jedna bramka i dwie asysty. Jedyny gol strzelony został przez niego w Azjatyckiej Lidze Mistrzów w starciu z irańskim Nassaji Mazandaran 3 października – krótko przed poważną kontuzją na zgrupowaniu kadry narodowej. To póki co ostatni gol w karierze legendarnego już skrzydłowego. Jego rywalem na placu przez kilka minut był aktualny piłkarz chorzowskiego Ruchu Nono.

Neymar kosztował Al-Hilal 90 milionów euro – stał się tym samym najdroższym w historii transferem dokonanym przez klub spoza lig TOP 5, a także spoza Europy. Zdaje się jednak, że PSG sprzedało go w idealnym momencie, odzyskując niemal połowę zainwestowanych pieniędzy w klauzulę.

NEYMAR SCORES HIS FIRST AFC CHAMPIONS LEAGUE GOAL. 🔥 pic.twitter.com/SmSP0DwfCY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 3, 2023

Brazylijczyk już raz był wykreślony ze składu Al-Hilal. Wszystko po to, aby zagraniczni zawodnicy, którzy są zdrowi mogli zostać zarejestrowani do gry w komplecie. Dzięki temu zrobiło się miejsce dla sprowadzonego z Marsylii Renana Lodiego.

Neymar to jeden z najlepszych piłkarzy swojej generacji na świecie. Mimo tego jego kariera często bywa określana jako zmarnowana. Po latach kojarzy się go głównie z kontuzjami w okolicach urodzin swojej siostry, imprezami, bujnym życiem towarzyskim, a to jak błyszczał w Barcelonie czy PSG odchodzi powoli w zapomnienie. Do tego wielu krytykowało jego transfer do Arabii Saudyjskiej w wieku zaledwie 32 lat z uwagi na to, że ma jeszcze chwilę na grę na najwyższym poziomie i jeszcze przyjdzie czas na odcinanie kuponów.

Fot. PressFocus