Milan ma problem – pomocnik wypada do końca roku

Według informacji Antonio Vitiello z „MilanNews”. Algierczyk doznał urazu podczas przerwy reprezentacyjnej, gdzie musiał przymusowo ominąć mecz z Liberią. To kolejny poważniejszy uraz wychowanka Arles-Avignon w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zawodnik przejdzie kolejne badania w Mediolanie i jeśli pierwotna diagnoza algierskiego sztabu reprezentacji potwierdzi się, to okres rekonwalescencji wyniesie około

👉Lungo stop per #Bennacer per infortunio al polpaccio. ▪︎ Per il #Milan le soluzioni interne si chiamano #Zeroli e #Vos (l'olandese però non è in lista Champions). ▪︎ In caso di ritorno sul mercato degli svincolati l'eventuale acquisto potrebbe giocare solo in serie A e… — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) September 8, 2024

Nie zanosi się przy okazji na to, aby klub z Mediolanu sięgnął po kogoś z wolnego transferu. Piłkarz taki do lutego i tak nie zagra w Europie, a po to zainwestowano w projekt Milan Futuro, aby szansę dostawali najzdolniejsi adepci z trzecioligowych rezerw. W grę wchodzą nazwiska Kevina Zerolego, a także nowego piłkarza – Silvano Vosa. Holender zdążył już zachwycić trenera Carpi w swoim debiucie – ten stwierdził, że to piłkarz znacznie przewyższający umiejętnościami poziom trzeciej ligi (to samo wspomniał o Alexie Jimenezie).