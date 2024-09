Victor Moses kojarzony jest głównie ze świetnymi występami w Chelsea 2016/17 pod wodzą Antonio Conte. Po rozegraniu tamtego sezonu w klubie ze Stamford Bridge zrobił się z niego swego rodzaju journeyman, gdyż nie dość, że opuścił Wyspy Brytyjskie to grał w trzech różnych krajach. Turcja, Włochy i Rosja to prawie sześć sezonów Nigeryjczyka. Przyszła jednak pora na powrót. Na zatrudnienie piłkarza z Afryki zdecydował się spadkowicz z Premier League, Luton Town.

Victor Moses wraca na Wyspy Brytyjskie

Usługi nigeryjskiego wahadłowego zapewniło sobie Luton Town. 38-krotny były już reprezentant swojego kraju podpisał umowę do końca sezonu. Luton Town to spadkowicz z Premier League, który zachwycił wielu obserwatorów swoim brakiem bojaźni i szacunku wobec znacznie lepszych drużyn, które przyjeżdżały na Kenilworth Road.

🚨🟠 Victor Moses has signed in as new Luton Town player on free transfer, deal sealed. pic.twitter.com/VHWjpZzLXi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

„The Hatters” z różnych względów byli poza strefą spadkową przez prawie jedną trzecią sezonu. Po 12 kolejkach klub miał tylko jedną wygraną. Zawirowania dotyczyły przede wszystkim ich rywali – Everton, Nottingham Forest w ciągu sezonu mierzyły się z różnymi karami dotyczącymi Finansowego Fair Play.

Do znaczących wyników Luton z minionego sezonu należą cztery punkty wywalczone w meczach z Newcastle, remis z Liverpoolem czy rozgromienie Brighton 4:0. Przyszły wicemistrz Anglii, Arsenal – wywiózł trzy punkty z Kenilworth Road dopiero po bramce Declana Rice’a w 97. minucie spotkania (gol na 3:4)

Moses to potrzebne obecnie posiłki

Rob Edwards, trener Luton Town, tak skwitował transfer dawnej gwiazdy Chelsea:

Victor to osoba, z którą rozmawialiśmy od dłuższego czasu. Trenował z nami w zeszłym tygodniu i rozegrał 60 minut w meczu za zamkniętymi drzwiami, a my podjęliśmy decyzję, ponieważ uważamy, że jest w stanie wejść do zespołu i nam pomóc. (…) To ktoś, kto może grać na obu stronach lub jako numer 10.

Luton po spadku dołuje w tabeli Championship. Ich wyniki to remis oraz trzy porażki w czterech pierwszych kolejkach drugiej ligi angielskiej. Kolejny mecz rozegrają oni na wyjeździe z Millwall.

Bartosz Białkowski tłumaczy się z rzutu karnego: Moses mnie przechytrzył, uderzył w inną stronę, niż zazwyczaj #POLNGAhttps://t.co/p2L6gnlUN9 — GOL24.pl (@GOL24pl) March 24, 2018

Victor Moses był bez klubu od 1 lipca 2024 roku. Do 2018 grał on w reprezentacji Nigerii – zaliczył on 36 występów dla niej i zanotował 12 trafień. Jego dwa ostatnie gole w kadrze to bramka z Argentyną w tym samym meczu, w którym Lionel Messi zaliczył jedno z najpiękniejszych „zgaśnięć” piłki w historii futbolu, a także jedyne trafienie w meczu na PGE Narodowym z Polską – był to jedyny mecz w kadrze Bartosza Białkowskiego, który tego lata zakończył karierę piłkarską.

Fot. PressFocus