Salvatore „Toto” Schillaci zadziwił w 1990 roku piłkarski świat, będąc absolutną sensacją mistrzostw świata rozgrywanych w jego ojczyźnie, we Włoszech. Po karierze piłkarskiej, nieco ponad rok temu brał udział w ”Pechino Express” wraz ze swoją żoną – to włoski odpowiednik polskiego formatu „Azja Express”. Z Włoch dochodzą jednak złe wiadomości. Jest on hospitalizowany i 24 godziny pod opieką lekarzy, a ma to związek nawrotem nowotworu.

„Toto” Schillaci walczy o życie

Były włoski napastnik, kojarzony z regionem Sycylia od kilku lat zmaga się z nowotworem. Chodzi dokładnie o rak jelita grubego. Według Rai News, to druga najczęstsza choroba dotykająca Włochów po 50-tce. Schillaci (obecnie 59-latek.) przeszedł już dwie operacje jelita grubego i opowiadał często o swojej chorobie. Nowotwór ten już raz pokonał, ale teraz – hamująca jego zdrowie dolegliwość powróciła.

Rodzina gwiazdy mundialu Italia’ 90 ogłosiła na Instagramie:

Biorąc pod uwagę niezliczone telefony z wielu gazet i krążące złe wieści, informujemy, że stan naszego ukochanego Toto jest stabilny i jest pod całodobową kontrolą zespołu lekarzy

Schillaci dziś to ”bohater ludu”

„Toto” i jego historia była dla wielu źródłem motywacji. Jeszcze rok przed MŚ 1990, grał on w Serie B w Messinie. Selekcjoner Azeglio Vicini niespodziewanie wziął go na turniej. W konsekwencji… zakończył on karierę w kadrze koledze, Andrei Carnevalemu.

Ten, rozpoczął pierwsze dwa spotkania od pierwszej minuty, po czym był zastępowany przez „Toto”, a ten jako joker strzelał bramki. Carnevale po drugiej kolejce grupowej już nigdy nie zagrał w kadrze, a do końca turnieju Schillaci zanotował jeszcze cztery trafienia i „Squadra Azzurra” zdobyła brązowy medal. Sam „Toto” poza MŚ 1990, zanotował tylko jedno trafienie. Cały jego dorobek strzelecki to czerwiec 1990-czerwiec 1991. Przed MŚ 1990 zagrał on tylko raz w kadrze narodowej.

🇮🇹🇯🇵 Totò Schillaci having the time of his life with Jubilo Iwata in the J League pic.twitter.com/oLK6LkiizI — Calcio England (@CalcioEngland) September 8, 2024

Po Juventusie, nadszedł czas na czteroletni epizod japoński. Schillaci pod koniec kariery był pierwszym Włochem, który grał w Kraju Kwitnącej Wiśni. W Jubilo Iwata, stał się wręcz „cesarzem”. Japończycy, którzy podziwiali go podczas MŚ 1990 byli oczarowani jego przebłyskami geniuszu czy samą klasą zawodnika. Mimo gwiazdorskiego statusu, średnio było już u napastnika ze zdrowiem – ostatni mecz zagrał jako 33-latek, a zakończył z piłką w 1999 roku. W jednym sezonie (1996) zagrał choćby z Dungą czy wielkim niespełnionym holenderskim talentem, Geraldem Vanenburgiem.

Fot. screen YouTube/ Funweek Italia