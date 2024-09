Tylko w dobrą stronę. Polska młodzieżówka wygrała ważny mecz z Bułgarią

Polska reprezentacja do lat 21 odniosła już szóste zwycięstwo w eliminacjach EURO U21 2025. W Sofii ”Biało-Czerwoni” dość długo się męczyli, lecz ostatecznie wygrali wyjazdowe starcie z Bułgarią 3:1.

Pastwisko zamiast murawy i niespodziewany gol

Na stadionie Sławii Sofii w meczu ósmej kolejki eliminacji EURO U21 2025 prowadzona przez Adama Majewskiego reprezentacja Polski do lat 21 mierzyła się z Bułgarią. Przed tym meczem ”Biało-Czerwoni” mieli na koncie 18 punktów, a gospodarze tego spotkania 12. Wygrana Polski oznaczała niemal zapewnienie sobie w naszej grupie drugiego miejsca na dwie kolejki przed końcem rozgrywek eliminacyjnych.

Murawa na stadionie Sławii wyglądała tak, jakby ostatni raz zmieniano ją kilka lat temu. Podczas meczu widać było, że stan nawierzchni sprawiał zawodnikom spore problemy. Do tego od ok. 35 minuty spotkania zaczął padać rzęsisty deszcz. Choć po kilkudziesięciu minutach oberwanie chmury ustało.

Polacy już 180 sekund po pierwszym gwizdku arbitra stworzyli zagrożenie. Do dośrodkowanej przez Jana Kałuzińskiego z rzutu wolnego piłki najwyżej wyskoczył Patryk Peda. Futbolówka po jego uderzeniu wylądowała ponad poprzeczką. W 10. minucie szybki atak na gola mogli zamienić gospodarze. Martin Sorakow oddał dobry strzał, ale kozłującą piłkę sięgnął Kacper Tobiasz, który sparował ją na słupek.

Groźnie pod bramką Bułgarów znów zrobiło się w 26. minucie. Kacper Kozłowski znalazł się w sytuacji ”sam na sam” z bułgarskim golkiperem, lecz zawodnik tureckiego Gaziantepu nie przyjął odpowiednio piłki po podaniu Kałuzińskiego. Dwie minuty później na prowadzenie wyszli gospodarze. Rzut rożny wykonywany przez Sorakowa przedłużył podaniem Veljko Jelenković. Zawodnik Sławii Sofii zagrał do Emila Tsenowa, który płaskie uderzenie zamienił na bramkę. Pasywność polskiej defensywy podczas tej akcji była zatrważająca.

W końcówce pierwszej połowy Antoni Kozubal oddał strzał z okolicy pola karnego, lecz nie powędrował on w światło bramki. Piłkarsko zdecydowanie lepiej prezentowała się reprezentacja Polski, ale za celne strzały i styl w piłce nożnej wciąż nie przyznaje się punktów.

Przebudzenie i ważna wygrana

Na szczęście, krótko po rozpoczęciu drugiej połowy Polacy doprowadzili do wyrównania. Dośrodkowanie Kacpra Kozłowskiego w polu karnym rywala wykorzystał Filip Szymczak, który wpakował piłkę do siatki po uderzeniu głową. Już cztery minuty później podopieczni Adama Majewskiego objęli prowadzenie. ”Biało-Czerwoni” idealnie wykorzystali stworzoną po pressingu sytuację. Prostopadłą piłkę w ”szesnastkę” otrzymał Kozłowski. Płasko zagrał on do Tomasza Pieńki, a ten najpierw łatwo minął dwóch rywali, a następnie mocnym strzałem umieścił piłkę w bramce.

𝐑𝐀𝐙 𝐈 𝐃𝐖𝐀 🔥 Wychodzimy na prowadzenie z Bułgarią ✅ Kacper Kozłowski ➡️ Filip Szymczak ⚽

Kacper Kozłowski ➡️ Tomasz Pieńko ⚽ 🔴 📲 OGLĄDAJ #BULPOL ▶️ https://t.co/kRxtQd9B0Y pic.twitter.com/WjmcMkw7JV — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 10, 2024

Później już kadra prowadzona przez Majewskiego kontrolowała przebieg gry. Mimo przewagi Polaków, gospodarze potrafili w 75. minucie oddać dwa przyzwoite uderzenia w stronę Tobiasza. Dwie minuty później holenderski arbiter Joey Kooij wskazał na ”wapno”. Aktywny od samego początku wejścia z ławki rezerwowych był Mariusz Fornalczyk. Najpierw wygrał sprint z bułgarskim defensorem, a następnie został sfaulowany przez bułgarskiego golkipera. Do piłki podszedł Jakub Kałuziński i pewnym strzałem w prawy dolny róg bramki podwyższył na 3:1.

Kto awansuje na EURO U21 2025?

11 października Polska zagra na wyjeździe z Kosowem, a cztery dni później ”Biało-Czerwoni” podejmą u siebie Niemców. Na mistrzostwa Europy do lat 21 w 2025 roku awansuje:

każdy zwycięzca z 9 grup;

trzy zespoły z drugiego miejsca z największą liczbą punktów podczas meczów z pierwszą, trzecią, czwartą oraz piątą ekipą w grupie;

podczas meczów z pierwszą, trzecią, czwartą oraz piątą ekipą w grupie; trzech zwycięzców play-offów pomiędzy drużynami 4-9 w klasyfikacji drużyn z drugiego miejsca w rozgrywkach grupowych.

Następna edycja mistrzostw Europy do lat 21 odbędzie się w dniach 11-28 czerwca 2025 roku na Słowacji.

fot. TVP Sport / Twitter