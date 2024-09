Reprezentant Polski zagra z utalentowanym piłkarzem Chelsea

Chelsea wypożyczy na rok do AEK-u Ateny 21-letniego Davida Datro Fofanę. Utalentowany iworyjski napastnik jeszcze nie otrzymał poważnej szansy w pierwszym zespole ”The Blues”. Wicemistrz Grecji będzie jego trzecim klubem w ciągu roku, do którego zostanie wypożyczony. Tym samym zagra on z reprezentantem Polski Damianem Szymańskim.

Chelsea liczyła na drugiego Drogbę

David Datro Fofana do Europy trafił zimą 2021 roku, tuż po jego 18. urodzinach. W ciągu dwóch lat Iworyjczyk rozegrał dla norweskiego Molde 65 meczów, w których zdobył 24 bramki i 10 asyst. W 2021 roku sięgnął z tym klubem po Puchar Norwegii, a rok później zdobył mistrzostwo kraju. W sezonie 2022 Eliteserien zdobył 15 bramek, co było najlepszym wynikiem Molde w tych rozgrywkach.

W trakcie przerwy zimowej został sprzedany do Chelsea za 11 milionów funtów (12 mln euro), co jest jednym z największych transferów w historii Eliteserien. Drożej sprzedany w 2006 roku został tylko John Mikel Obi, za którego Lyn otrzymało 20 milionów euro od.. Chelsea. 20-letni wówczas Fofana nie został jednak zgłoszony przez ”The Blues” do rozgrywek Ligi Mistrzów, a w sezonie 2022/23 wystąpił jedynie w czterech meczach. Jak się później okazało, były to jego jedyne występy w pierwszym zespole Chelsea.

Chelsea Football Club has finalised the transfer of David Datro Fofana from Molde! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023

Na pozostałe 18 meczów sezonu 2022/23 aż 12 razy znalazł się poza kadrą, a sześć spotkań w pełni przesiedział na ławce. Nie otrzymywał jednak szans ogrywania się w rezerwach, bo w drugiej części sezonu 2022/23 zaliczył tam zaledwie dwa występy na 14 możliwych. Choć w poprzednim sezonie Chelsea na pozycji ”dziewiątki” miała de facto tylko Nicolasa Jacksona, klub zdecydował się wypożyczyć Datro Fofanę na rok do Unionu Berlin.

W rundzie jesiennej rozegrał 17 meczów, w których zdobył dwie bramki i jedną asystę, ale nie dokończył wypożyczenia w stolicy Niemiec. Już po pół roku Chelsea cofnęła go z wypożyczenia do Unionu i wypożyczyła go do walczącego o utrzymanie w Premier League Burnley. Sztuka ta ”The Clarets” się nie udała, ale Iworyjczyk mógł zaliczyć wypożyczenie do przyzwoitych. W 15 meczach zdobył cztery bramki i jedną asystę. Zdecydowanie dał wiosenny impuls drużynie Vincenta Kompany’ego.

Datro Fofana zagra z reprezentantem Polski

W tym sezonie Datro Fofana nie zaliczył jeszcze ani minuty, ale to najpewniej wkrótce się zmieni. Fabrizio Romano poinformował, że Chelsea osiągnęła porozumienie z AEK-iem Ateny ws. rocznego wypożyczenia Iworyjczyka. W umowie zawarto także klauzulę wykupu w wysokości 20 milionów euro, ale nie jest ona obowiązkowa. Śmiało można zakładać, że nie zostanie ona aktywowana, bowiem największy transfer w historii greckiej ekstraklasy wyniósł 13,5 mln euro i został przeprowadzony jeszcze w XX wieku.

Transfer Datro Fofany do wicemistrza Grecji oznacza, że zagra z reprezentantem Polski – Damianem Szymańskim. Polak w tym roku zaliczył jednak w kadrze zaledwie kilkanaście minut, a na wrześniowe zgrupowanie nie otrzymał nawet powołania, gdyż zmieniła się hierarchia pomocników u Michała Probierza. Zupełnie inna jest jego pozycja w AEK-u, bowiem w tym sezonie wszystkie osiem meczów rozegrał w pierwszym składzie.

🚨🟡⚫️ David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached. It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it. Fofana has accepted, paperwork time now. pic.twitter.com/v8Lhhrnnvj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024

Fot. PressFocus