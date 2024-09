Betclic 1. Liga: Można będzie obejrzeć mecze z… jacuzzi

Betclic 1. Liga ma bardzo kreatywnego sponsora tytularnego. Otóż bukmacher Betclic w połowie lipca wymyślił, że kibice będą mogli obejrzeć spotkania w… jacuzzi i to bez względu na pogodę. Pomysł ten został przez te dwa miesiące trochę zakopany i zapomniany, ale okazuje się, że od najbliższej kolejki zostanie wdrożony!

Betclic 1. Liga oferuje jacuzzi

Od 9. kolejki będzie można na wybranych obiektach Betclic 1. Ligi śledzić spotkania w specjalnie zamontowanym jacuzzi. Sponsor powiadomił, że „FANna” rusza w podróż po Polsce i będzie pojawiała się na poszczególnych stadionach. Wiemy już nawet gdzie pojawi się najpierw – będzie to Rzeszów (14 września), Łęczna (15 września) oraz Pruszków (16 września). Czekają nas wówczas takie spotkania:

Stal Rzeszów – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Górnik Łęczna – Miedź Legnica

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów

Betclic 1 Liga idzie śladami Ligue 1! 👀 Od 9. kolejki na wybranych obiektach pojawi się jacuzzi, z którego niektórzy fani będą mogli śledzić zmagania zespołów. Kibice są wybierani przez kluby w konkursach na ich mediach społecznościowych. Pierwszymi przystankami będą Rzeszów… pic.twitter.com/g8mYPPmEq8 — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 11, 2024

Już w połowie lipca pojawiła się informacja o takiej atrakcji. Warta Poznań w zabawny sposób zareagowała na to w social mediach. Jacuzzi będzie znajdowało się trzy metry od linii bocznej. Specjalnie przystosowana wanna (FANna) jest tak skonstruowana, by mogła podróżować między stadionami i w danym dniu meczowym zagościć w jednym mieście. Zastanawiacie się pewnie – co późną jesienią? Otóż pora roku nie ma znaczenia – władze Betclica zapowiadały i zapewniały wówczas, że nie ma się o co martwić.

W rozmowie z dziennikarzem „Kanału Sportowego” i jednym z ambasadorów tej akcji Michałem Polem country manager Bartłomiej Posłonka opowiedział o tej akcji: – To będzie takie mobilne jacuzzi, które dostępne na wybranych stadionach I ligi. Żeby dostać się do tego jacuzzi i oglądać mecz z tego poziomu, trzeba śledzić nasze social media, bo tam zdradzimy wszystkie szczegóły dotyczące konkursu.

Jak wygrać?

Betclic odsyła na profile Facebookowe trzech najbliższych gospodarzy, by tam śledzić w jaki sposób można wygrać bilety do jacuzzi. Na profilu Znicza Pruszków widzimy, że wystarczy po prostu w komentarzu odpowiedzieć na pytanie – dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać. Jest tam także informacja, że mecz z takiej perspektywy można obejrzeć w trzy osoby, bo tyle się tam pomieści. Oferta dotyczy tylko jednej połowy meczu. Zaznaczono, że est skierowana do osób dorosłych. Na fanpejdżu Znicza są zaledwie… dwa komentarze konkursowe, zatem szansa jest dość duża.

𝗞𝗢𝗖𝗛𝗔𝗡𝗜 𝗟𝗘𝗖𝗜𝗠𝗬 ✈️🔥 🛁 @StalRzeszow feat. @Koroo97

🛁 @zielono_czarni feat. Zwykły kibic

🛁 @MKSZnicz1923 feat. @Polsport Na profilach FB klubów znajdziecie konkurs, w którym możecie wygrać oglądanie meczu z perspektywy FANny razem ze swoimi znajomymi! 🏝️… pic.twitter.com/dWqmDpgbXA — Betclic Polska 🔞 (@BetclicPolska) September 10, 2024

Konkurs niestety nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem. Raptem kilka więcej komentarzy jest na profilu Górnika Łęczna, który kilkukrotnie zachęcał do udziału. Tam warunki są takie same – także trzeba oznaczyć w komentarzu znajomych i napisać dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać miejsce w jacuzzi. Konkurs trwa do końca 11 września do 23:59.

Wzorem Francji

Inspiracją dla bukmachera Betclic stał się mecz Ligue 1 pomiędzy Troyes a Rennes na początku września 2022 roku. Za każdym razem, kiedy zawodnik podchodził, by wykonać rzut rożny z jednego z czterech narożników, to widoczny był tam mały basem z dwoma kibicami, którzy popijali sobie piwo i oglądali spotkanie z takiej właśnie perspektywy. Mieli także przygotowane leżaki – na wypadek gdyby zechcieli wyjść z ciepłej wody.

Trybuna VIP podczas dzisiejszego meczu ligi francuskiej pomiędzy Troyes AC i Stade Rennais 🇫🇷 ✅ Leżaki

✅ Jacuzzi

✅ Piwko pic.twitter.com/Ch763mxhXK — Master News (@MasterNewss) September 4, 2022

