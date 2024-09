Kolega Jana Bednarka nie wygrał jeszcze meczu Premier League. A ma ich prawie 20

W czwartej kolejce Premier League Southampton Jana Bednarka przed własną publicznością podejmie Manchester United. Wraz z reprezentantem Polski w zespole beniaminka występuje Ben Brereton Diaz, który jeszcze nie zaznał smaku zwycięstwa w Premier League. Jeśli ”Święci” nie pokonają Manchesteru United, reprezentant Chile zaliczy już 18. mecz z rzędu w tych rozgrywkach bez zwycięstwa.

Klubowy kolega Bednarka jeszcze nie wygrał w Premier League

W latach 2021-23 Ben Brereton Diaz strzelił 36 goli w 80 meczach Championship i wielu wróżyło mu transfer do Premier League. Robił wielką furorę. Jeden z kibiców odnalazł informację, że w Football Managerze w bazie piłkarz ma w informacjach o samym sobie narodowość angielską i chilijską. Matka piłkarza Andrea Diaz pochodzi z Concepcion i pracowała w Stoke-on-Trent. Stąd zaczął grać dla Chile!

Kiedy wielu wróżyło mu krok naprzód na angielskiej ziemi, to jednak po wygaśnięciu jego kontraktu z Blackburn w czerwcu 2023 roku nie trafił do Premier League, lecz do Villarrealu. Jego jedyny jak dotąd w karierze pobyt poza Anglią potrwał zaledwie pół roku i nie może go zaliczyć do udanych. Dla Villarrealu rozegrał zaledwie 20 meczów i nie zanotował choćby jednej bramki czy asysty. Do tego był powszechnie krytykowany za słaby poziom gry.

Zimą 2024 roku został wypożyczony do Sheffield United, dla którego już wtedy spadek z Premier League był przeznaczeniem. Brereton Diaz zaliczył jednak udany debiut w najlepszej lidze świata, bowiem w 14 meczach zdobył sześć bramek i jedną asystę. Jednak gdy przebywał na boisku jego zespół w lidze poniósł aż 10 porażek i tylko cztery razy zremisował. Odkąd Brereton Diaz został wypożyczony na Bramall Lane, Sheffield United wygrało tylko jeden ligowy mecz na 18, ale… znajdował się wówczas poza kadrą z powodu kontuzji.

Łącznie Brereton Diaz rozegrał dla Sheffield 16 meczów, a jedyne zwycięstwo w jego barwach odniósł w debiucie, gdy ”The Blades” pokonali w III rundzie FA Cup Gillingham 4:0. Po zakończeniu sezonu wypożyczenie dobiegło końca, ale wkrótce został wykupiony za ok. osiem milionów euro przez beniaminka Premier League – Southampton. ”Święci” w tym sezonie odnieśli tylko jedno zwycięstwo i mają aż trzy przegrane. Wszystkie porażki miały miejsce w lidze, a Brereton Diaz za każdym razem wybiegał na murawę w pierwszym składzie.

Fatalny bilans

Tym samym jego bilans w Premier League to 17 meczów – cztery remisy, 13 porażek i ani jednej wygranej. W najbliższej kolejce Southampton podejmie na St. Mary’s Stadium Manchester United i jeśli podopieczni Russella Martina nie ograją ”Czerwonych Diabłów”, to niechlubna seria Breretona Diaza przedłuży się już do 18 meczów bez wygranej.

Nie jest jednak prawdą, że w przypadku braku wygranej w najbliższej kolejce stanie się rekordzistą Premier League pod względem serii meczów bez zwycięstwa. Choćby piłkarze najgorszej drużyny w historii Premier League Derby County z sezonu 2007/08 mogą ”pochwalić się” serią nawet 30 meczów bez zwycięstwa, jak były szkocki napastnik Kenny Miller (siedem remisów, 23 porażki).

Mecz Southampton – Manchester United zainauguruje czwartą kolejkę Premier League. Pierwszy gwizdek na St. Mary’s Stadium wybrzmi w sobotę 14 września o godzinie 13:30 czasu polskiego. W tym spotkaniu najpewniej ujrzymy reprezentanta Polski Jana Bednarka.

