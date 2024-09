Były wicemistrz świata zagra z reprezentantem Polski

Były wicemistrz świata Nikola Kalinić zakończył niedawno karierę, został dyrektorem sportowym w Hajduku Split i… już tam nie pracuje. Na podobny wyczyn nie zanosi się w przypadku innego piłkarza Chorwacji A.D. 2018 – Dejana Lovrena. Stoper znany z gry w Liverpoolu według informacji Fabrizio Romano, jest bliski dołączenia do greckiego PAOK-u. To drużyna, w której występuje reprezentant Polski – Tomasz Kędziora.

Były wicemistrz świata w jednej drużynie z Polakiem

Dejan Lovren to aktualnie piłkarz Olympique’u Lyon. Jest on znany przede wszystkim z występów dla Liverpoolu oraz Zenitu. W 2010 roku postanowił opuścić rodzime podwórko, a konkretnie Dinamo Zagrzeb i trafił właśnie do ekipy „Les Gones”. We francuskiej drużynie rozegrał łącznie 134 mecze. Po trzech latach spędzonych w Ligue 1, przeniósł się do Southampton.

W zespole „Świętych” grał u boku Artura Boruca i wyróżniał się na tle drużyny, dzięki czemu zapracował sobie na transfer do Liverpoolu po zaledwie 12 miesiącach. To właśnie z „The Reds” osiągał największe sukcesy w klubowej piłce. Zdobył mistrzostwo ligi angielskiej, wygrał Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA. W Liverpoolu spędził sześć lat. W tym czasie zagrał 185 razy. Kibice pamiętają go też z legendarnej bramki w Lidze Europy przeciwko Borussii Dortmund.

LOVREN TO PAOK! PAOK is close to signing Dejan Lovren from Lyon. Only a few details remain to be finalized, but Lovren has agreed to personal terms with the Greek club.#PAOK #Lovren #Lyon pic.twitter.com/yaActndEqq — Croatian Football (@CroatiaFooty) September 11, 2024

35-latek w reprezentacji Chorwacji zadebiutował w 2009 roku i od tego momentu niemal cały czas był podstawowym obrońcą. Narodową koszulkę zakładał 78 razy. Podczas mundialu 2018 roku, dosyć nieoczekiwanie dotarł ze swoją kadrą do finału. Tam Chorwacją musiała jednak uznać wyższość Francji. Lovren podczas trwania rozgrywek wystąpił we wszystkich meczach. Ostatnie spotkanie w reprezentacji rozegrał na Mistrzostwach Świata w Katarze. Ponownie, Chorwaci mogli poszczycić się dobrym wynikiem na imprezie, ponieważ zajęli trzecie miejsce po wygranej 2:1 z Marokiem w meczu o brąz.

Doświadczony gracz nieuchronnie zbliża się do końca swojej kariery. Podczas zimowego okienka transferowego w 2023 orku, wrócił do Lyonu. Wcześniej występował przez trzy lata w Zenicie. Tuż po powrocie do klubu Ligue 1, ponownie przypomniał się kibicom i momentalnie wskoczył do podstawowego składu. W poprzednim sezonie nie meldował się na boisku już tak często – zagrał jedynie w dziesięciu spotkaniach ligowych. W obecnych rozgrywkach nie pojawił się nawet w kadrze meczowej.

Lovren zagra z Kędziorą

Sytuację Dejana Lovrena chce wykorzystać grecki PAOK. Niedługo zamknie się tam okienko transferowe i wzmocnienie w postaci doświadczonego Chorwata byłoby bezcenne dla drużyny. Jak informuje Fabrizio Romano, 35-latek dogadał już wszystkie szczegóły kontraktu i wyczekuje na zielone światło od Lyonu. Kluby dogadują ostatnie szczegóły transferu. Jak na razie niewiadomą jest kwota transferu – zawodnik może nawet opuścić francuskiego giganta za darmo. Do końca jego umowy z francuską drużyną pozostawał rok.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon! Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move. Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024

W zespole PAOK-u występuje również reprezentant Polski – Tomasz Kędziora. 30-latek zyska tym samym doświadczonego gracza do linii defensywy. Gra z wicemistrzem świata w jednej formacji to na pewno spory zastrzyk doświadczenia dla Polaka.

Fot. PressFocus