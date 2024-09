Włochy: Gwiazdy zdały egzamin UEFA A – jest też syn znanego trenera

Włochy, jak i Niemcy słyną ze swojej znakomitej szkoły trenerów. Nasi zachodni sąsiedzi mają taką placówkę w Kolonii, natomiast przyszli adepci sztuki trenerskiej z kraju Dantego zdają egzaminy w Coverciano w regionie Toskania, niedaleko Florencji. To właśnie tam egzaminy zdawał choćby Thiago Motta, obecny trener Juve. Dziś wiemy, że egzamin UEFA A zdało kilka znajomych twarzy. Mowa bowiem o Francku Riberym, Samirze Handanoviciu czy Domenico Criscito.

Włochy: Gwiazdy zdały egzamin UEFA A

Włochy świetnymi trenerami stoją. W sezonie 2022/23 w półfinałach Ligi Mistrzów mieliśmy aż trzech przedstawicieli kraju z Półwyspu Apenińskiego. Byli nimi: Simone Inzaghi (Piacenza), Stefano Pioli (Parma), a także Carlo Ancelotti (Reggiolo).

Podobnie rzecz miała się podczas EURO 2024: na ławce zasiadło bowiem pięciu trenerów włoskiego pochodzenia. Urodzony w Rossano Domenico Tedesco (Belgia), a do tego rodowici Włosi – Marco Rossi (Węgry), Luciano Spalletti (Włochy), jego klubowy kolega jako piłkarz Empoli w czasach trzeciej ligi czyli Vincenzo Montella (Turcja), a także Francesco Calzona (Słowacja).

💥 Franck Ribery, UEFA A kategorisi antrenör kursu final sınavını başarıyla tamamladı. pic.twitter.com/TWDCgl1gw6 — Fanatik (@fanatikcomtr) September 11, 2024

Do tej grupy wkrótce dołączą kolejni Włosi – i nie tylko. Kurs UEFA A odbył w ostatnim czasie egzaminy i jest wśród członków grupy wiele uznanych nazwisk świata piłki nożnej. Najbardziej znany jest bez wątpienia legendarny skrzydłowy Bayernu Monachium, Franck Ribery. Ma on już za sobą pracę w sztabie Salernitany, w której zakończył karierę piłkarską. Pracował on jako asystent w sztabie Davide Nicoli.

Drugim ze znanych nazwisk jest Samir Handanović. Jeden z najlepszych bramkarzy ligi włoskiej XXI wieku, legenda Interu, od pewnego czasu skaut bramkarzy dla klubu z Mediolanu, zdobył w 2021 swoje upragnione Scudetto. Ciekawe, ile będzie musiał czekać na jego trenerski odpowiednik. Wiele kibicom Serie A mówi też kolejne nazwisko – Domenico Criscito. To legenda Genoi, która swego czasu trafiła do włoskiej kadry i pojechała na MŚ 2010 do RPA. Sam zawodnik ma też w CV kilka lat gry odpowiednio w Juventusie oraz Zenicie.

Gianmarco Pioli, già collaboratore nello staff tecnico del padre Stefano al Milan, tra i migliori al corso allenatori UEFA Ahttps://t.co/BphCcht4yL — MilanNews.it (@MilanNewsit) September 11, 2024

Syn Pioliego z maksymalną liczbą punktów!

Największą niespodzianką może być jednak fakt, że w całej grupie było dwóch uczestników, którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów. Jednym z nich był Gianmarco Pioli, syn byłego trenera Milanu – Stefano. Pioli junior pomagał ojcu w sztabie, który zakończył sezon 2021/22 z mistrzostwem Włoch, a 2022/23 z półfinałem Ligi Mistrzów. Teraz pora na niego samego, aby podbił Włochy.

Wymienić można też Davide Lanzafame, który wiele lat spędził na Węgrzech. Między innymi od jego świetnej postawy w lidze węgierskiej zrobił się szał na Włochów w tamtejszej lidze. Rzadko kiedy zdarza się, aby w Coverciano egzaminy zdawali Polacy bądź ludzie z Polską związani. Do takich z pewnością należą Zbigniew Boniek, a także były trener Widzewa i Górnika Polkowice – Enkeleid Dobi.

