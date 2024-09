David Ornstein z ”The Athletic” poinformował, że Mikel Arteta przedłuży kontrakt z Arsenalem. Jego umowa z ”Kanonierami” wygasa w czerwcu 2025 roku, ale zostanie przedłużona o dwa lata. Pod jego wodzą Arsenal wrócił do Ligi Mistrzów, a także znów włączył się do walki o mistrzostwo Anglii. Z Artetą u sterów ”The Gunners” sięgnęli jak dotąd po trzy trofea.

Mikel Arteta przejął Arsenal w ostatnich dniach 2019 roku. Kilka tygodni wcześniej, po domowej porażce 1:2 z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Europy po niemal 1,5 roku z posadą pożegnał się Unai Emery. W międzyczasie zespół tymczasowo poprowadził Freddie Ljungberg. Wejście Artety do Arsenalu nie było łatwe, bo po zdobyciu zaledwie punktu w dwóch pierwszych meczach zespół osunął się na 12. miejsce w lidze.

Niedługo później ”Kanonierzy” pożegnali się z Ligą Europy już w 1/16 finału, gdy sensacyjnie odpadli z Olympiakosem. Choć pierwszy mecz w Pireusie wygrali 1:0, w rewanżu na Emirates Stadium przegrali 1:2 i przez obowiązującą wówczas zasadę bramek na wyjeździe liczonych jako podwójne po raz pierwszy od 21 lat już w marcu nie było ich w europejskich pucharach.

Ostatecznie Arsenal zakończył rozgrywki Premier League dopiero na ósmym miejscu – najniższym od 12. miejsca w sezonie 1994/95. Sezon 2019/20 został jednak uratowany zwycięstwem w FA Cup, dzięki czemu ”Kanonierzy” otrzymali przepustkę do gry w Lidze Europy. Niedługo później podopieczni Artety sięgnęli po Tarczę Wspólnoty. W rzutach karnych (1:1 po 90 minutach) pokonali 5:4 mistrza Anglii – Liverpool.

W sezonie 2020/21 Arsenal znów zajął w Premier League ósme miejsce, a w najgorszym momencie zajmowali nawet 15. pozycję. W Lidze Europy zaś przegrali 1:2 półfinałowy dwumecz z Villarrealem. Do tego nie wygrali żadnego krajowego pucharu, przez co po raz pierwszy od 26 lat nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce jeszcze przed przyjściem Arsene’a Wengera.

Sezon 2021/22 zaczęli katastrofalnie, bo od trzech porażek w trzech pierwszych meczach, a ich bilans bramkowy wynosił 0:9. Artecie udało sie jednak wyciągnąć zespół z kryzysu, a ostatecznie ”Kanonierzy” zakończyli rozgrywki ligowe na piątym miejscu. Choć i tak na Emirates Stadium czuć było rozczarowanie, bo na ostatniej prostej przegrali z Tottenhamem walkę o dające Ligę Mistrzów czwarte miejsce.

Kolejny sezon również zakończył się sporym rozczarowaniem, bo choć Arsenal po raz pierwszy od sześciu lat zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, w kluczowej fazie sezonu poległ w walce o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Do tego doszło odpadnięcie z Ligi Europy już w 1/8 finału ze Sportingiem. Co więcej, rewanż rozgrywany był na Emirates Stadium, a ”Kanonierzy” przegrali konkurs rzutów karnych.

