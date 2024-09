Strefa CONCACAF: 14-latek zadebiutował w… seniorskiej kadrze

Co robiliście w swoim życiu w wieku lat czternastu? Zapewne chodziliście do szkoły i grzecznie odrabialiście lekcje. W strefie CONCACAF z kolei golkiper wysp Turks i Caicos Samuel Harvey zadebiutował w seniorskiej kadrze swojego kraju. Do tego nie chodzi tutaj jedynie o mecz towarzyski, tylko starcie o punkty w Lidze Narodów CONCACAF.

Wyspy Turks i Caicos są terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. Leżą one na północ od Haiti. To państewko zajmuje 206. miejsce, czyli trzecie od końca w rankingu FIFA. Do szokującego z punktu widzenia europejskiego kibica piłki nożnej wydarzenia doszło podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej. W obu meczach Turks i Caicos w Lidze Narodów CONCACAF zagrał piłkarz, który nie skończył nawet piętnastu lat.

To nie żart. Urodzony 15 października 2009 roku golkiper Samuel Harvey wystąpił w spotkaniach z Anguillą oraz Belize. Gracz klubu TCIFA National Academy puścił sześć goli w tych potyczkach (dwa z Anguillą i cztery z Belize). Sam fakt debiutu zawodnika, który w polskich warunkach dopiero co skończyłby szkołę podstawową budzi wielkie zaskoczenie. W Stanach Zjednoczonych w tym wieku gra już perełka zaklepana przez Manchester City – Cavan Sullivan.

Wcześniej Harvey zadebiutował w kadrze wysp Turks i Caicos do lat 20. Szansa gry w pierwszej reprezentacji była ułatwiona, gdyż prowadzi ją Aaron Lawrence, czyli trener, który dał szansę 14-latkowi w kadrze do lat 20.

Lucas Knecht jest najmłodszym graczem w całej historii piłki nożnej, który wystąpił w oficjalnym spotkaniu reprezentacji. W wieku 14 lat i dwóch dni defensor zagrał dla seniorskiej reprezentacji Marianów Północnych. Miało to miejsce w 2007 roku, gdy jego kadra przegrała 0:9 z Guamem. Wyspy Turks i Caicos ze strefy CONCACAF są teraz drugim przedstawicielem, który pośród TOP 10 w historii ma aż dwóch swoich przedstawicieli. Mariany Północne mają bowiem aż TRZECH!

3 🇹🇨 That win might have been partly down to 14-year-old Samuel Harvey playing in goal & making a blunder for the Turks & Caicos Islands.

He is not the youngest senior international of all time, though: that was Lucas Knecht at 14y 2d for the Northern Mariana Islands in 2007. pic.twitter.com/KbBCvUYlf0

— The Sweeper (@SweeperPod) September 11, 2024