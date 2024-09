Legia Warszawa – Raków Częstochowa 15.09 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.89 Legia Warszawa - Raków Częstochowa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Legia Warszawa – Raków Częstochowa. Za nami przerwa reprezentacyjna, gdzie toczyły się pojedynki w Lidze Narodów UEFA oraz w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Wraca ligowa rzeczywistość oraz Ekstraklasa, gdzie „Wojskowi” będą chcieli wrócić na szczyt! Czas na wielkie granie i emocje!

W niedzielę 15 września o godzinie 17:30 przy Łazienkowskiej 3 czeka nas starcie wagi ciężkiej i bardzo elektryzujący pojedynek! Legia Warszawa kontra Raków Częstochowa to nie tylko walka o trzy punkty, ale także gra psychologiczna: kto jest mocniejszy! Czy któraś ze stron wygra mecz? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Legia Warszawa niczego tak nie pragnie jak odzyskania tytułu mistrzowskiego. Zespół ze stolicy ma dość gonienia i chce dominować jak za dawnych lat. Ale czy są ku temu podstawy? Gospodarze rozgrywki zaczęli dobrze, bo na inaugurację pokonali przed własną publicznością Zagłębie Lubin 2:0 i w tym meczu byli zdecydowanie lepsi, bardziej poukładani, dominowali i tworzyli sytuacje podbramkowe. W drugiej kolejce udali się do Kielc na starcie z Koroną i zespół ze Świętokrzyskiego postawili twarde warunki, legionistom ciężko było przebić się przez ten mur, ale udało się w samej końcówce zdobyć zwycięskiego gola i wygrać 1:0.

Potem już pierwsza wpadka i porażka przed własną publicznością z Piastem Gliwice 1:2, co lekko podcięło im skrzydła. Potem już kolejny i tradycyjny remis przeciwko Puszczy Niepołomice, tym razem 2:2. Następnym rywalem był Radomiak Radom i gładko wygrali 4:1 i kolejny remis, ale ze Śląskiem Wrocław. Ostatnim ich rywalem był Motor Lublin, któremu strzelili aż pięć goli, ale sami stracili dwie. W europejskich pucharach ich ostatnim przeciwnikiem była Drita, którą pokonali kolejno 2:0 oraz 1:0. Teraz czeka ich faza ligowa w Lidze Konferencji Europy, więc kolejny raz gra na dwa fronty.

Raków Częstochowa to od razu na wstępie trzeba zaznaczyć, że za sterami stary-nowy Marek Papszun. Jeszcze tak nie błyszczą, jak za dawnych czasów, ale myślę, że to kwestia czasu. Na razie znajdują się na siódmej pozycji z bilansem 3-2-2. Ostatnio przegrali z Piastem Gliwice 0:1, ale teraz była przerwa i jak sam trener powiedział, przydała im się, zawodnicy wracają do optymalnej dyspozycji. Plus jest jeszcze taki, że na wyjeździe nie przegrali w tej kampanii, a rozegrali cztery spotkania: trzy zwycięstwa i remis. Raków dokonał kilku zmian w drużynie. Do Częstochowy przyszedł Michael Ameyaw (strzelec bramki dla Piasta w ostatnim meczu) oraz wypożyczony ze Stali Rzeszów Kolumbijczyk, Jesus Diaz.

Spotkanie zapowiada się więc niezwykle interesująco. Dwie drużyny aspirujące do zdobycia tytułu mistrza Polski w tym sezonie. Ja tutaj proponuję bramkę po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Legia Warszawa – Raków Częstochowa. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, tym razem nie są to strzelcy. Każda drużyna powyżej 1.5 rzutów rożnych w każdej połowie – kurs 3.50 w Betfan!

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero początek sezonu w rodzimej Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Na pięć ostatnich pojedynków bezpośrednich raz wygrała Legia i raz Raków, trzy razy padł remis

Trzy razy pokrył się BTTS

Dwa razy mieliśmy bezbramkowy remis, ale to w meczach w pucharowych

Legia do tej pory przegrała jeden mecz, natomiast Raków dwa w Ekstraklasie

Przewidywane składy Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Legia Warszawa : Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak – Morishita, Wszołek – Luquinhas, Goncalves, Kapustka – Gual, Pekhart

: Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak – Morishita, Wszołek – Luquinhas, Goncalves, Kapustka – Gual, Pekhart Raków Częstochowa: Trelowski – Rodin, Svarnas, Pestka – Tudor, Berggren, Barath, Carlos Silva – Crnac, Makuch, Amorim



