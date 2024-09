Boavista: Dwóch bramkarzy zerwało więzadła… na jednym treningu

Portugalska Boavista ma ogromnego pecha. Podczas jednej z ostatnich sesji treningowych urazu doznało dwóch bramkarzy. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że obydwaj zawodnicy byli jedynymi golkiperami w zespole. Boavista dodatkowo ma zakaz transferowy, przez co nie może podpisać kontraktu z nowymi piłkarzami.

Boavista może mówić o sporym pechu. Stracić podstawowego golkipera? Cóż, zdarzają się takie sytuacje. Po to jest w klubie rezerwowy. Boavista jednak straciła aż dwóch na jednym treningu! Podczas jednej z ostatnich sesji poważnej kontuzji doznało dwóch bramkarzy: Joao Goncalves, który występuje w podstawowym składzie oraz Luis Pires, czyli jego zmiennik. Szybko do składu nie wrócą. Obydwaj doznali zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Nikomu nie trzeba mówić jak poważny jest to uraz.

W poprzednich rozgrywkach nabawił się go między innymi Thibaut Courtois i przegapił przez to niemal cały sezon. Goncalvesa oraz Piresa w niedługim czasie czekają operacje, a następnie – jak w przypadku tej kontuzji bywa – długa rehabilitacja. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy zobaczymy ich na boisku w obecnych rozgrywkach.

It’s one thing to lose a goalkeeper to an ACL injury — it’s another thing to lose two.

Boavista announced that both starter João Gonçalves and backup Luis Pires suffered ACL injuries in Tuesday’s training session. pic.twitter.com/oF9iuXZwnM

— Zach Lowy (@ZachLowy) September 12, 2024