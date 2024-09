Partnerka piłkarza Lecha Poznań zagra w ”Kolejorzu”

Przed startem tego sezonu Bryan Fiabema podpisał trzyletni kontrakt z Lechem Poznań. 21-letni napastnik związany jest z o dwa lata młodszą Fridą Bruusgaard, która również jest piłkarką. Norweżka od końcówki sierpnia trenowała z żeńską drużyną ”Kolejorza” i wywarła na tyle dobre wrażenie, że na stałe dołączyła do zespołu występującego w I lidze kobiet.

Partnerka Fiabemy zagra w żeńskiej sekcji Lecha

Na początku lipca tego roku trzyletni kontrakt z Lechem Poznań podpisał Bryan Fiabema. W poprzednim sezonie Norweg występował w trzecioligowych rezerwach Realu Sociedad, do którego w 2023 roku trafił z akademii Chelsea. Prywatnie, 21-latek związany jest z o dwa lata młodszą Fridą Bruusgaard. Oprócz miłości łączy ich także piłka nożna. Jednak występują oni na zupełnie innych pozycjach. Fiabema przeważnie występuje na pozycji ”dziewiątki” lub na skrzydle, podczas gdy Bruusgaard jest defensywną pomocniczką.

Przez niemal całą swoją przygodę z piłką związana była z norweskim Lyn, ale w 2023 roku dołączyła do żeńskiej drużyny Realu Sociedad. Co ciekawe, kobieca sekcja klubu z San Sebastian została założona kilkanaście dni przed narodzinami Bruusgaard. Piłkarka urodziła się 8 października 2004 roku, a kobiecą sekcję Realu Sociedad otwarto 19 września. Tam występowała w rezerwach, z którymi w poprzednim sezonie zajęła drugie miejsce w Baskijskiej Lidze Kobiet.

W drugiej połowie sierpnia Bruusgaard rozpoczęła treningi z kobiecą sekcją ”Kolejorza” – Lech Poznań UAM. Wywarła na tyle dobre wrażenie, że klub po kilku tygodniach zdecydował się podpisać z nią kontrakt. Została ona tym samym pierwszą piłkarką z zagranicy w historii zespołu Lech Poznań UAM. Szansę na debiut w nowych barwach będzie miała w niedzielę 15 września, gdy piłkarki ”Kolejorza” zmierzą się w Warszawie z Legonistkami.

🆕 Kolejna zawodniczka w 🔵⚪️ barwach! Do Kolejorza dołączyła Frida Bruusgaard, która ostatni sezon spędziła w hiszpańskim Realu Sociedad. 19-latka pochodzi z Norwegii i jest tym samym pierwszą zagraniczną zawodniczką w historii żeńskiej sekcji Kolejorza 🫡 pic.twitter.com/65c7TqTWxw — Lech Poznań UAM (@lech_uam_women) September 12, 2024

– Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że mogę dołączyć do Lecha Poznań UAM. Panuje tutaj inna kultura, mogę poznawać nowe osoby. Wszyscy są bardzo mili i wszyscy chcą mnie poznać, bo jestem tutaj nowa. Rozmawiamy po angielsku, ale też dzięki otwartości sztabu oraz koleżanek z drużyny łatwiej przychodzi mi nauka polskich zwrotów, szczególnie tych, które przydadzą mi się na boisku – mówiła Bruusgaard dla mediów klubowych.

– Bardzo fajnie wygląda piłkarsko, technicznie. Widać było na treningach jej inteligencję oraz mądrość boiskową, myślę że przez to granie za granicą. Liczymy, że pomoże naszemu zespołowi w przyszłości. Co ważne, bardzo dobrze przyjęła się w naszym zespole, dziewczyny ją fajnie przywitały i jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni – opisał zawodniczkę przedstawiciel działu sportu Lecha Mikołaj Łopatka.

Kobieca sekcja Lecha Poznań powstała w sierpniu 2021 roku. Już w pierwszym sezonie istnienia piłkarki ”Kolejorza” wywalczyły awans do II ligi, a w kolejnym awansowały do I ligi. W poprzednim sezonie biły się o awans do Ekstraliga, ale na finiszu sezonu przegrały o niego walkę. Ostatecznie rozgrywki zajęły na trzecim miejscu z czteropunktową stratą do strefy premiowanej awansem. Po czterech kolejkach tego sezonu Orlen I ligi z dorobkiem siedmiu punktów zajmują czwarte miejsce. W tabeli prowadzi zespół UJ Kraków, który ma na koncie komplet oczek.

Nowy numer 1️⃣4️⃣ w drużynie 👋🏼 pic.twitter.com/E3ls1Ic4wX — Lech Poznań UAM (@lech_uam_women) September 12, 2024

fot. PressFocus