Powrót na Camp Nou jeszcze w 2024 roku? Eksperci ostrzegają

Camp Nou to legendarny stadion Barcelony, na którym trwają prace od lipca 2022 roku. Pozostaje on niedostępny od sezonu 2023/24. „Duma Katalonii” rozgrywa na razie spotkania na połowę mniejszym Estadio Olimpico. Czy wróci do swojego domu w 2024 roku? Władze klubu uważają, że jest to całkiem możliwe rozwiązanie, jednak hiszpańscy eksperci sądzą, że stanie się to dopiero w 2025 roku.

Misja Camp Nou 2024. Barcelona wierzy

Kiedy Robert Lewandowski i spółka rozegrają swój pierwszy mecz na Camp Nou po przerwie? Elena Fort, czyli wiceprezydent ds. instytucjonalnych FC Barcelony informowała w lipcu tego roku, że jednym z pomysłów jest spotkanie w okolicach 29 listopada, czyli w 125. rocznicę klubu. Oznaczałoby to, że inauguracja nowego Camp Nou byłaby podczas spotkania z Stade Brest w fazie ligowej Ligi Mistrzów (26 listopada) bądź pojedynku z Las Palmas w La Lidze (najwcześniej 29 listopada, dokładna data spotkania nie jest obecnie znana).

Elena Fort – wiceprezydent ds. instytucjonalnych FC Barcelony na temat postępu prac na Spotify Camp Nou: "Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym planem i idziemy zgodnie z harmonogramem. Naszym pierwszym pomysłem była próba powrotu do kultowej daty czyli 29 listopada, kiedy… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) July 16, 2024

Natomiast „Mundo Deportivo” informowało o powrocie na Camp Nou w okolicach 15 grudnia. Wtedy FC Barcelona zagra z CD Leganés w rozgrywkach ligowych. Tydzień później – w ostatnim meczu w roku – w absolutnym hicie ligi hiszpańskiej podejmie u siebie Atlético Madryt. Sam prezes Joan Laporta na początku września powiedział:

Myślę, że do końca roku będziemy mogli wrócić.

Barcelonie bardzo zależy na czasie. Prace postępują gorączkowo, a wydłużenie harmonogramów pracy i zatrudnienie nowych pracowników miało przyspieszyć proces powrotu na Camp Nou.

Eksperci nie wierzą

Są także opinie, że nie należy się spodziewać powrotu ekipy dowodzonej przez Hansiego Flicka na Camp Nou w tym roku. Jeszcze w lipcu tego roku gazeta „Ara” informowała, że Służby Miejskie Barcelony nie mogą otrzymać informacji od zarządu FC Barcelony, do kiedy zamierzają grać na Estadi Olímpic Lluís Companys zwanym Montjuïc.

🎥 Na budowie Spotify Camp Nou pojawiły się już pierwsze krzesełka. 💺 https://t.co/qCX22ua4Yi — BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 13, 2024

Głos w sprawie zajęli architekci. W artykule „Relevo” eksperci wypowiadają się zgodnie, że bardzo trudno będzie otworzyć stadion piłkarski w grudniu. Do tego mówią o wstępnych testach, które powinien przejść obiekt. Zwraca się również uwagę na liczne pozwolenia, które trzeba mieć, aby otworzyć stadion – przede wszystkim licencji na prowadzenie działalności, która musi zostać zatwierdzona przez Radę Miasta Barcelony.

Strażacy, policja miejska i Mossos d’Esquadra muszą także potwierdzić dostęp, mobilność, parkowanie i dojazd do tego terenu. La Liga i UEFA też muszą sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Są to skomplikowane i obowiązkowe procedury, które mogą trochę potrwać. Bliższy i bardziej realny termin na kolejny mecz na Camp Nou to marzec 2025.

Jakie nowości będzie zawierać Camp Nou?

Koniec przebudowy Camp Nou jest sygnowany na 2026 rok. Wcześniej planuje się otworzyć obiekt w 60% docelowej pojemności. Oznacza to, że wówczas 63 000 widzów mogłoby zasiąść na trybunach, ponieważ legendarny stadion będzie mieć 105 000 miejsc po całkowitej renowacji.

Turecka firma Limak Construction, która buduje obiekt, przekonuje o doniosłości i wielkich efektach remontu. Nowy membranowy dach, 84 rzędy trybun, wprowadzenie innowacyjnego system rozprowadzania ciepła oraz chłodu czy wykorzystanie deszczówki — oto część nowości na Camp Nou. Kwota remontu według różnych szacunku wyniesie od 900 milionów euro do 1,5 miliarda euro.

