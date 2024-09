Manchester City – Inter Mediolan 18.09 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.63 Manchester City - Inter Mediolan Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Manchester City – Inter Mediolan. Dopiero zakończyliśmy przerwę reprezentacyjną, gdzie mieliśmy zmagania w Lidze Narodów UEFA i byliśmy świadkami kilku niespodzianek, wróciliśmy do ligowej rzeczywistości na weekendzie. Teraz czas na kolejne rozgrywki – powraca elitarna Liga Mistrzów, ale w całkowicie nowym wydaniu! Przed nami faza ligowa i sporo emocji!

W środę 18 września o godzinie 21:00 na Etihad Stadium Manchester City na inaugurację podejmie Inter Mediolan. „The Citizens” czeka bardzo ciężkie zadanie, a dodatkowo wszystko w nowej formule od tego sezonu. Czy zawodnicy Pepa Guardioli udanie rozpoczną batalię w Lidze Mistrzów? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Manchester City – Inter Mediolan – typy bukmacherskie

Manchester City w ostatnich latach dominuje i nie ma się co oszukiwać, szczególnie na krajowym podwórku, czyli w Premier League. Wydawało się, że jednak nie zdobędą kolejnego tytułu, bo na czele był Liverpool, nawet przed Arsenalem, ale wtedy jeszcze podopieczni Jurgena Kloppa na ostatniej prostej zaliczyli za dużo wpadek i City to wykorzystało. W międzyczasie trzeba też pamiętać, że dwa lata temu wygrali Ligę Mistrzów, a w finale mierzyli się z… Interem Mediolan, który pokonali skromnie 1:0 po „średnim widowisku”. W ostatniej edycji szli jak burza, ale w ćwierćfinale trafili najgorzej jak mogli – na Real Madryt, czyli jak się okazało późniejszego triumfatora. Pierwszy pojedynek w Madrycie zakończony 3:3 po szalonym meczu i w rewanżu 1:1, przez co odpadli po rzutach karnych. Kolejnym ciosem był Puchar Anglii, gdzie w wielki finale przegrali właśnie z Manchesterem United, czego chyba nikt się nie spodziewał. Mecze przedsezonowe mieli tragiczne, bo przegrali z Celtikiem, AC Milanem czy FC Barceloną. Ale jak już wystartowała Premier League to rozpoczęli perfekcyjnie, bo od trzech zwycięstw, gdzie pokonali Chelsea, Ipswich Town oraz West Ham. Ale tylko w jednym meczu zachowali czyste konto.

Inter Mediolan kompletnie zdominował rozgrywki Serie A i pewnie sięgnął po kolejny tytuł mistrzowski. Teraz wystartowali dość dobrze, bo po trzech kolejkach mają siedem punktów na swoim koncie, odnieśli dwa zwycięstwa oraz remis. Zaliczyli małą wpadkę na starcie, bo zremisowali 2:2 z Genoą, chociaż prowadzili 2:1, ale w 95. minucie dali sobie wbić bramkę. Bardzo dobrze spisał się Marcus Thuram, który ustrzelił dublet. Potem było już tylko lepiej, bo najpierw wygrali 2:0 z Lecce, a następnie w pierwszym takim poważniejszym teście rozbili Atalantę Bergamo aż 4:0. Tutaj kolejny popis Thurama i dorzucone dwa gole. Do formy powoli wraca Lautaro Martinez, który jest motorem napędowym tego zespołu.

Pierwsze mecze mają to do siebie, że nie trzeba grać o przetrwanie czy stawiać wszystkiego na jedną kartę, bo sezon jest długi i kluby grają na kilku frontach. City ostatnio traci bramki, dlatego gram tutaj BTTS. Inter będzie chciał zrewanżować się za finał sprzed dwóch lat.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester City – Inter Mediolan

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester City – Inter Mediolan. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady łączone, tym razem nie są to strzelcy. Można zagrać: podwójna szansa i obie strzelą gola, na przykład: Inter Mediolan lub remis i BTTS – kurs 3.30.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To dopiero pierwsza kolejka fazy ligowej Champions League, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – Inter Mediolan

Do tej pory oba kluby mierzyły się ze sobą trzy razy i dwa razy górą było City, raz Inter

Jeszcze nie padł BTTS, ale wszystko przed nimi

City strzeliło cztery gole, natomiast Inter trzy w tych pojedynkach

Przewidywane składy Manchester City – Inter Mediolan

Manchester City : Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, Bernardo; Savinho, De Bruyne, Doku; Haaland

: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, Bernardo; Savinho, De Bruyne, Doku; Haaland Inter Mediolan: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

