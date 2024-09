Historyczny laureat nagrody trenera miesiąca. Pierwszy taki przypadek

Szkoleniowiec Brighton & Hove Albion Fabian Huerzeler został wybrany najlepszym trenerem sierpnia w Premier League. Niemiec został najmłodszym w historii. laureatem tej nagrody. Dokonał tego w wieku 31 lat, sześciu miesięcy i 18 dni. Kiedy Premier League powstawała, jego nie było nawet na świecie.

Młody trener przebojem wszedł do Premier League

Fabian Huerzeler miał twardy orzech do zgryzienia, kiedy przychodził do Brighton. Przejmował schedę po Roberto De Zerbim, pod wodzą którego ”Mewy” po raz pierwszy w historii zakwalifikowały się do europejskich pucharów i stały się klubem, który śmiało może rywalizować z drużynami z czołówki Premier League. Brighton to jego dopiero drugi klub z profesjonalnego szczebla, który prowadzi, ale pierwszy na poziomie ekstraklasy. Wcześniej samodzielnie prowadził jedynie drugoligowe St. Pauli, które w 2024 roku wprowadził do Bundesligi.

W wieku 31 lat stał się najmłodszym trenerem w historii Premier League. Kiedy te rozgrywki powstawały, jego nie było jeszcze na świecie. Już po jego pierwszych trzech meczach w Premier League został wybrany najlepszym trenerem miesiąca. Siłą rzeczy został więc najmłodszym w historii laureatem tej nagrody. Jest także trzecim w historii Niemcem, który otrzymał tę nagrodę. Dziesięć razy wyróżniony został Juergen Klopp, a dwukrotnie Thomas Tuchel.

A great start to life at Albion! 💙🤍 pic.twitter.com/LIQJ4wzSFF — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 13, 2024

Choć w trzech sierpniowych kolejkach tylko Manchester City i Liverpool zdobyły komplet punktów, Brighton pozostaje jedną z pięciu wciąż niepokonanych drużyn. W pierwszej kolejce rozbili na wyjeździe Everton 3:0, następnie w dramatycznych okolicznościach pokonali u siebie Manchester United 2:1, a tuż przed przerwą reprezentacyjną zremisowali na Emirates Stadium z Arsenalem 1:1. Co więcej, to ”Mewy” w starciu z wicemistrzem Anglii prezentowały się znacznie lepiej. Do tego awansowali do III rundy Pucharu Ligi po pokonaniu Crawley 4:0.

Po sierpniowych meczach Brighton z sześcioma strzelonymi golami jest trzecią najlepszą ofensywą ligi i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Z kolei tylko Liverpool i Arsenal mają na ten moment lepszą defensywę od ”Mew”. Podopieczni Huerzelera w najbliższej kolejce będą mieli znakomitą szansę do co najmniej utrzymania się na podium, bowiem podejmą u siebie znajdującego się tuż nad strefą spadkową beniaminka Premier League – Ipswich Town.

Oprócz trenera miesiąca Premier League przyznała jeszcze trzy nagrody. Najlepszym piłkarzem sierpnia wybrano Erlinga Haalanda, który w trzech meczach strzelił siedem goli w tym dwa hat-tricki. Nagrodę za najładniejszą bramkę miesiąca otrzymał zaś Cole Palmer. Mowa o jego trafieniu na 2:0 w wygranym aż 6:2 wyjazdowym meczu z Wolverhampton. Z kolei nagrodę za najlepszą interwencję miesiąca wręczono Davidowi Rayi z Arsenalu. Hiszpan popisał się fenomenalną paradą w wygranym 2:0 wyjazdowym starciu z Aston Villą.

fot. Official Brighton & Hove Albion FC / YouTube