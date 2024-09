Liga Mistrzów 2024/25 – nagrody pieniężne

Liga Mistrzów 2024/25 to pierwsza z nowym formatem ligowym. Spotkań będzie więcej, to i więcej można zarobić. Wiele klubów uzależnia swój budżet właśnie od występów w europejskich pucharach. W Champions League zarobić można najwięcej. Jakie to nagrody pieniężne w tym sezonie?

Udział w Lidze Mistrzów UEFA może okazać się niezwykle dochodowy dla klubu piłkarskiego. Wiadomo, że giganci – jak Real Madryt, Manchester City czy też PSG zgarniają najwięcej, ale jest to także raj dla małych ekip. One w tym sezonie zagrają nie sześć, a minimum osiem spotkań z elitą. Z powodu olbrzymiej kasy do zarobienia i wielkiego prestiżu rozgrywki te są uważane za najważniejsze przez najlepsze drużyny Europy. Real Madryt szczyci się aż 14 zwycięstwami w Pucharze Europy. To absolutny rekord. Jak wygląda podział nagród? Ile najwięcej może przynieść klubom Liga Mistrzów 2024/25?

🌍🏆 The 36 teams for this season’s new Champions League format have been found.

💰 Manchester City stand out as the most valuable squad at the UCL, with a combined squad value of €1,367.9 million. In comparison, the least valuable squad is Slovan Bratislava at €11.3 million. pic.twitter.com/n0bTadxpKc

— Football Benchmark (@Football_BM) August 30, 2024