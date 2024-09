Bartłomiej Wdowik chwalony w nowym klubie. Miał udział przy dwóch bramkach

Bartłomiej Wdowik po niespełna dwóch miesiącach w portugalskim Sportingu Braga przeniósł się do niemieckiego drugoligowca – Polak sezon 2024/2025 spędzi w Hannoverze. Były zawodnik Jagiellonii Białystok zadebiutował w nowej drużynie w poprzednim meczu z Fortuną Düsseldorf. W sobotnim spotkaniu z 1.FC Kaiserslautern po raz pierwszy wybiegł w wyjściowej jedenastce i miał udział przy dwóch golach Hannoveru.

Bartłomiej Wdowik był filarem walczącej o mistrzostwo Polski drużyny Adriana Siemieńca, wieszczono mu zagraniczny transfer do klubu, w którym mógłby wejść na jeszcze wyższy poziom. 11 bramek i siedem asyst w 39 spotkaniach poprzedniego sezonu – to brzmi bardzo dobrze. Nie chodzi też tylko o asysty, ale też bramki z rzutów wolnych.

In Portugal it’s been said he won’t be an option. The reason: lack of quality. I mean, the best left back in the polish league doesn’t have enough quality, and we proceed to sign with Yuri. Another left back from the polish league. So many questions here…

Szybko okazało się jednak, że Bartłomiej Wdowik nie prezentuje odpowiedniego dla tego klubu poziomu na lewej flance. Najlepszy lewy obrońca w Ekstraklasie jest zbyt słaby, by grać w solidnym klubie w Portugalii. Mało tego – zastąpi go… Yuri Ribeiro. Ten, ten Yuri Ribeiro, który był przeciętniakiem w tej samej Ekstraklasie i kibice Legii Warszawa nie uronili po nim ani jednej łezki. Wpływ na to mogła mieć również zmiana trenera – w połowie sierpnia nowym szkoleniowcem Bragi został doświadczony Carlos Carvalhal.

W meczu z 1.FC Kaiserslautern reprezentant Polski dwukrotnie przyczynił się do zdobycia bramki przez jego zespół. Już w 6. minucie Bartłomiej Wdowik po dośrodkowaniu z rzutu rożnego przytomnie zagrał piłkę w pole karne rywala. W zamieszaniu do piłki dopadł Hyun-ju Lee. Koreańczyk z południa na raty umieścił piłkę w siatce.

W 73. minucie Polak dośrodkowywał już z rzutu rożnego. Dobre zagranie byłego zawodnika Jagiellonii Białystok wykorzystał Max Christiansen, który skierował piłkę do bramki rywali. Kibice Hannoveru chwalą występ lewego wahadłowego:

– Z Wdowikiem po pierwszych wrażeniach nie można szybko wycofać się z opcji zakupu. Imponujące, jak całkowicie ożywia grę Hannoveru 96 po lewej stronie. Po tak krótkim czasie. Topowy transfer. – pisze Lennart Wermke na temat Polaka.

Bartłomiej Wdowik made the most of his first start in Hannover 96’s 3-1 win vs Kaiserslautern.

Wdowik played a key role in setting up the first goal & also assisted on the second goal. pic.twitter.com/3LYTYdzc0d

— Scouting Polska (@ScoutingPolska) September 14, 2024