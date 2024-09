Giorgio Chiellini w Juventusie

Giorgio Chiellini nieodłącznie kojarzy się z najlepszymi latami Juventusu po powrocie do Serie A, spowodowanym wcześniejszą degradacją na drugi poziom. Kara ta była penalizacją za aferę korupcyjną Calciopoli, związaną z ustawianiem meczów. Po przygodzie w Stanach Zjednoczonych, legendarny były już obrońca i mistrz Europy postanowił wrócić do klubu ze stolicy Piemontu.

Chiellini zakończył karierę w MLS

Giorgio Chiellini po sezonie 2023 w Major League Soccer zakończył swoją karierę. W MLS dwukrotnie doszedł do finału rozgrywek wraz z LAFC, w tym raz wygrał całe te rozgrywki. Do tego został mistrzem sezonu zasadniczego i finalistą północnoamerykańskiej Ligi Mistrzów. W styczniu 2024 roku z kolei otrzymał on rolę w tym samym klubie jako „Player Development Coach”, miał odpowiadać za rozwój poszczególnych zawodników. Rola ta miała mocno współgrać z obowiązkami trenera pierwszej drużyny z „Miasta Aniołów” – Stevenem Cherundolo. Po dziewięciu miesiącach Chiellini wrócił do domu.

Ufficiale | Giorgio Chiellini ritorna alla Juventus — JuventusFC (@juventusfc) September 15, 2024

Rozegrał w barwach Juventusu aż 561 spotkań. Na liście wszech czasów w klubowej historii ten legendarny środkowy obrońca zajmuje 3. miejsce – tylko za Alessandro Del Piero (705) oraz Gianluigim Buffonem (685). Zdobył tutaj 19 trofeów – aż 10 z tego to mistrzostwa Włoch, kiedy to Juventus niepodzielnie rządził we Włoszech i takich tytułów zgarnął aż dziewięć z rzędu i dopiero dominację tę przerwał Inter Antonio Conte w sezonie 2020/21. Chiellini pięć razy został wybrany do najlepszej jedenastki sezonu we Włoszech.

To obrońca w starym stylu, dlatego kiedyś w „Tuttosport” skrytykował Guardiolę za… „guardiolizację” obrońców: – Guardiolizm w pewnym sensie zniszczył włoskich obrońców… w dzisiejszych czasach nikt nie wie, jak ma kryć. Kiedy byłem młody, uczono nas, żeby „czuć człowieka”, żeby kryć napastnika w polu karnym. Obecnie włoscy obrońcy w rzutach rożnych pozostawiają wszystkich niekrytych (chodzi o krycie strefowe przyp. red.). To wstyd, ponieważ to, co kiedyś było istotą bycia włoskim obrońcą, zanika.

Chellini wraca do Juve

Posada jaką objął w drużynie „Starej Damy” Chiellini to szef do spraw relacji instytucjonalnych w piłce nożnej. Jego ważne zadanie to odpowiadanie za relacje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami piłkarskimi. Będzie pracował u boku Maurizio Scanavino, dyrektora generalnego Juventusu – od 2004 roku pracującego w grupie FIAT. Tam zatrudnił go nieżyjący już Sergio Marchionne, którego jedną z ostatnich próśb przed śmiercią było to, aby Charles Leclerc został kierowcą Scuderii Ferrari w Formule 1.

Nowa rola Chielliniego mogłaby również obejmować „mentoring” młodszych graczy lub pomoc w akademii klubu. Juventus pragnie wykorzystać jego doświadczenie, charyzmę i cechy przywódcze. To powszechna ścieżka dla emerytowanych piłkarzy, aby pozostać zaangażowanymi w swoje poprzednie kluby w rolach niezwiązanych z graniem, gdzie mogą nadal przyczyniać się do tworzenia dziedzictwa i przyszłych sukcesów klubu na różne sposoby.

Welcome back home, Giorgio Chiellini! 🔙😍 pic.twitter.com/1KYWm7zpQ2 — Max Statman (@emaxstatman) September 15, 2024

Giorgio Chiellini wraz z końcem sezonu 2023 zakończył karierę piłkarską, która była pełna sukcesów. Stał się legendą włoskiego futbolu i jednym z najlepszych piłkarzy z półwyspu Apenińskiego w XXI wieku. Rozegrał 117 spotkań dla „Squadra Azzurra”, w której został mistrzem oraz wicemistrzem Europy. Z Juventusem dwukrotnie doszedł do finału Ligi Mistrzów, a w MLS dwukrotnie doszedł do finału rozgrywek wraz z LAFC, w tym raz wygrał całe te rozgrywki.

Fot. PressFocus