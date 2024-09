Wyróżnienia 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Ósma kolejka ligowych zmagań była określana mianem weekendu hitów. W Poznaniu mierzył się bowiem lider tabeli – Lech Poznań z obecnym mistrzem Polski – Jagiellonią Białystok. W Warszawie spotkały się natomiast dwa inne tuzy, gdyż stołeczna Legia podejmowała Raków Częstochowa. Zapraszamy na ósmą odsłonę „Ekstraklasowych Wyróżnień”, w których tradycyjnie za pomocą nagród podsumujemy miniony weekend z polską ligą.

Piłkarz 8. kolejki Ekstraklasy – Dino Hotić

Bośniacki skrzydłowy ma za sobą kapitalny początek sezonu. Po bardzo słabej zeszłorocznej kampanii Hotić wreszcie jest kluczowym piłkarzem w poznańskim Lechu. To zawodnik, który jeszcze rok temu był raczej w środowisku pośmiewiskiem, a teraz jest bohaterem! Niels Frederiksen zrobiłz niego „Pana Piłkarza”. Niski i mobilny skrzydłowy rozegrał kapitalne spotkanie przeciwko Jagiellonii Białystok. Wisienką na torcie był gol strzelony bezpośrednio z rzutu wolnego. Co ciekawe, Bośniak tej sztuki dokonał po raz drugi z rzędu, gdyż poprzednio w ten sam sposób trafił przeciwko Stali Mielec.

Na Futbol News Wciąż do przeczytania jest relacja z Poznania, gdzie dokładnie opisujemy i podsumowujemy przebieg meczu Lech – Jagiellonia. Ostatecznie w sobotnim hicie „Kolejorz” zwyciężył 5:0 i dosłownie zmiótł z powierzchni ziemi rywala z wschodniej Polski.

Gol 8. kolejki -Afonso Sousa

Zostajemy w Poznaniu, gdzie padła kapitalna bramka autorstwa pomocnika „Kolejorza” – Afonso Sousy. Portugalczyk posłał bombę na bramkę strzeżoną przez Maksymiliana Stryjka, który był zupełnie bezradny. Przy okazji omawiania tego gola warto także wspomnieć o fatalnym ustawieniu defensywy Jagiellonii Białystok. Obrońcy z Podlasia, ucinając sobie piłkarską drzemkę, zapłacili najwyższą cenę, bowiem właśnie od tego momentu zaczęły się największe kłopoty „Jagi”.

𝐀𝐅𝐎𝐍𝐒𝐎 𝐒𝐎𝐔𝐒𝐀! 💣🎯 Mocny strzał z dystansu Portugalczyka i @LechPoznan obejmuje prowadzenie w hicie z Jagiellonią! 🔥 📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/pbk9Y2wru4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2024

Młodzieżowiec 8. kolejki – Antoni Kozubal

Dominacji Lecha ciąg dalszy. Na samym początku warto jednak stwierdzić, że miniona kolejka nie była najlepsza dla ligowych talentów. O tym fakcie najlepiej świadczą liczby, które są bezlitosne – podczas ósmej kolejki żaden z młodzieżowców nie strzelił gola ani nie zaliczył nawet asysty.

Wybór Kozubala zdaje się jednak być logiczny – wychowanek „Kolejorza” harował jak wół i zagrał kolejne fantastyczne spotkanie. Kibice Lecha po takim występie mogą tylko delektować się jego piłkarskim rozwojem i czekać na kolejne popisy. Kozubal potencjał na pewno ma – w końcu mało kto spodziewał się, że pomocnik tak dobrze zniesie przeskok z pierwszej ligi (w zeszłym sezonie grał w GKS-ie Katowice) do Ekstraklasy. Znowu to nasze wyróżnienie w tej kategorii!

W końcu możemy mieć fajną rywalizację w środku pola. Kozubal klasa sama w sobie, Murawski pokazuje więcej niż ostatnio przyzwyczaił, wczoraj bardzo dobre wejścia Jagiełły i Loncara. Może być miło. https://t.co/JjAQRH8cgJ — Karol (@Poleder1922) September 15, 2024

Mecz 8. kolejki – GKS Katowice vs Widzew Łódź

W końcu liga to nie tylko Poznań! Choć Lech gra pięknie, przyjemnie dla oka i po mistrzowsku, to siłą rzeczy musimy zahaczyć także o inne mecze. Całkiem dobre spotkanie fani PKO BP Ekstraklasy obejrzeli w piątek, gdzie w Katowicach powracająca do krajowej elity „GieKSa” podejmowała łódzki Widzew. Kibice gospodarzy długimi fragmentami mogli być praktycznie pewni zwycięstwa, gdyż do 92. minuty na tablicy utrzymywał się rezultat 2:1 dla „Trójkolorowych”. Wtedy zaskakującego gola wyrównującego strzelił rezerwowy napastnik „Widzewiaków” – Jakub Łukowski.

Ostatecznie śląsko-łódzko starcie zakończyło się wynikiem 2:2, a zdobyty punkt zdecydowanie bardziej cieszy gości, którzy wyprzedzili obecnego mistrza – Jagiellonię Białystok.

Niespodzianka 8. kolejki (łączona) – Lechia na zwycięskiej ścieżce

Przed sezonem wydawało się, że zespół z Gdańska jest pewniakiem do spadku. Po pierwszych kolejkach i słabych występach takie teorie jeszcze bardziej się nasiliły. Ostatnie dwie kolejki mogą jednak wywoływać uśmiech na twarzy sympatyków pomorskiego klubu. W siódmej kolejce podopieczni Szymona Grabowskiego pokonali 3:2 Górnik Zabrze, a teraz zwyciężyli nieznacznie 1:0 nad Radomiakiem Radom.

Lechia na ten moment znajduje się na 15. miejscu w tabeli, co w wirtualnym zestawieniu daje utrzymanie. Jest to spore zaskoczenie, gdyż do „czerwonej strefy” zawitał wspominany już Radomiak, który całkiem nieźle prezentował się w pierwszych kolejkach ligowych zmagań.

Komplet wyników 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Motor Lublin vs Górnik Zabrze – 1:0

GKS Katowice vs Widzew Łódź – 2:2

Lechia Gdańsk vs Radomiak Radom – 1:0

Cracovia vs Pogoń Szczecin – 2:1

Lech Poznań vs Jagiellonia Białystok – 5:0

Piast Gliwice vs Puszcza Niepołomice – 1:1

Korona Kielce vs Zagłębie Lubin – 2:0

Legia Warszawa vs Raków Częstochowa – 0:1

Śląsk Wrocław ze względu powodzi przełożył swój mecz ze Stalą Mielec.