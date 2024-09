Serie A: Udinese Runjaicia niespodziewanym liderem

Sezon 2023/2024 trójka Jesper Karlström, Kosta Runjaić i Przemysław Małecki rozpoczęła w Ekstraklasie. Natomiast już w Udinese – początek rozgrywek 2024/2025. Słynny klub z regionu Friuli-Wenecja Julijska jest sensacyjnym liderem Serie A. Duży w tym udział ma zarówno były zawodnik Lecha Poznań, jak i trenerzy jeszcze niedawno związani z Polską.

Od kilku lat Udinese Calcio wegetuje w Serie A. Przez jedenaście sezonów z rzędu nie znaleźli się w top10 ligi w końcowej tabeli. Ich najlepszy wynik od rozgrywek 2013/2014 to 12. miejsce (2018/2019, 2021/2022 i 2022/2023). Widmo relegacji było widoczne także w sezonie 2023/2024, gdy drużyna z Udine utrzymała się w ostatniej kolejce sezonu.

Udinese sit FIRST PLACE in Serie A after an INSANE comeback 😱🇮🇹

From being down 2 goals to Parma away, to scoring 3 second half goals to win.

Crazy start for new coach Kosta Runjaic on his debut Serie A season 👏🇩🇪 pic.twitter.com/YLp8KEyh9n

