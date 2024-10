Skorupski obronił rzut karny. Bologna remisuje z Szachtarem

Rozpoczęła się pierwsza kolejka nowej edycji Ligi Mistrzów. W spotkaniu między Bologną a Szachtarem oglądaliśmy jednego z naszych rodaków – Łukasza Skorupskiego. Bramkarz był jednym z bohaterów meczu, ponieważ już na jego początku wybronił rzut karny. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Bologna w minionych rozgrywkach sprawiła niemałą niespodziankę i zakończyła sezon w czołówce. Zajęła piąte miejsce, dzięki czemu możemy ją oglądać w obecnej edycji Ligi Mistrzów po 59 latach przerwy. Wcześniej grała, gdy rozgrywki nazywały się Pucharem Europy Mistrzów Krajowych, dlatego pod samym szyldem „Champions League (1992/93) jest to debiut bolońskiej ekipy.

60 – Bologna are playing an European Cup/UEFA Champions League game after almost 60 years – the last match was on 14 October 1964; considering the teams participating in this edition of the tournament, this is the longest period between two participations. Return.#UCL pic.twitter.com/8eMPdtcwFM

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 18, 2024