Mistrz Europy wyjaśnia swoją decyzję odnośnie końca kariery

Mistrz Europy z Hiszpanią Jesus Navas jest bliżej niż dalej zakończenia swojej bogatej kariery. Już wkrótce, bo 31 grudnia zawiesi buty na kołku. 38-latek w kilku słowach dla radia „Canal Sur” mówi o tym, dlaczego tak się stanie i dlaczego nie zniesie tej decyzji. „Nie mogę już tego znieść, zdecydowałem” – takie słowa wybrzmiały z ust legendy Sevilli.

Jesus Navas lepszego momentu na koniec kariery nie mógł sobie wyobrazić. Zdobyty puchar za wygranie EURO 2024 był już jego drugim w karierze. Zaraz po zakończeniu turnieju w Niemczech poinformował, że więcej dla „La Roja” już nie zagra. Teraz wiemy, że 31 grudnia 38-latek definitywnie zawiesi buty na kołku. Pomimo tego, że trener lub koledzy z drużyny Sevilli rozmawiają z Navasem, by pograł do czerwca, jednak sam 38-latek zdania nie zmienia. Wpływ na tę decyzję mają problemy zdrowotne mistrza Europy. Navas ma narzekać na ogromny ból biodra po każdym meczu.

Jesus Navas mówił jak bardzo ta decyzja jest dla niego trudna: – Moje życie to piłka nożna, wiem, że będzie to bardzo trudne. Podjąłem tę decyzję, ponieważ jest to kwestia fizyczna. Wszyscy mnie znacie, lubię uprawiać sport, ale z czasem staje się to coraz bardziej skomplikowane i nie chcę, aby jutro móc bawić się z moimi dziećmi. Każdego dnia jestem w takiej sytuacji, ale jestem rzucany przez tego, który nie może już tego znieść.

Nie mogę już tego znieść, zdecydowałem. Jestem w takiej sytuacji od czterech lat. Jest to bolesne, staje się coraz bardziej, coraz bardziej ciągłe, bardziej intensywne. To skomplikowane, kiedy ukończysz grę i nie jesteś w stanie chodzić przez dwa lub trzy dni. Dla mnie to było bardzo duże wyzwanie przez te pół roku. Chciałem być z zespołem. Mam nadzieję, że uda mi się dotrwać do grudnia, ponieważ każdy mecz zaczyna być trudny.

Wokół mistrza Europy było już głośno jeszcze przed rozpoczęciem EURO 2024. Wówczas kończył się Navasovi kontrakt z Sevillą. Było już niemal pewne, że nie tylko odejdzie z klubu, ale też zakończy karierę. Ten jednak postanowił zrobić wszystkim psikusa.

Jesus Navas nagrał nawet pożegnalny filmik, w którym pożegnał się z fanami i mówił o najlepszym czasie w karierze. Klub pożegnał go także w oficjalnym komunikacie, aż tu nastąpił zwrot akcji – przedłużono z nim umowę. Ma do końca grudnia 2024 roku grać w piłkę, a po tym czasie zdecydować, jaką rolę pełnić w klubie z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Jego pensja od początku sezonu 2024/25 wpływa na konto fundacji wybranej wspólnie z prezydentem klubu.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Jesus Navas has signed a LIFETIME contract with Sevilla! ❤️

He will play as a player until December 31, 2024, then he will occupy the position he wants within the club, for life. 😮

The club legend also announced that until he retires at the end of the… pic.twitter.com/qnnZSRD0z6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 18, 2024