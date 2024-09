Superpuchar Niemiec poza granicami?

Na ten moment zarówno Puchar, jak i Superpuchar Niemiec to „dobro” krajowe, które są dla kibiców świętością. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości mecz o Superpuchar Niemiec mógłby być rozgrywany w innym kraju – zasugerował tak prezes Bayeru Leverkusen.

W ostatnich dniach, wysłannicy aktualnego mistrza Niemiec – Bayeru Leverkusen – odbyli krótkie tournée pod nazwą „Trophy Tour”, w trakcie którego pokazano krajową potrójną koronę w kilku różnych miejscach w Nowym Jorku. Zaprezentowano paterę mistrzowską, Puchar oraz Superpuchar Niemiec, o którym ostatnio coraz głośniej w Niemczech, a to za sprawą wypowiedzi prezesa ”Aptekarzy” – Fernando Carro.

𝑺𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒔𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒘𝒔…

We are going on a trophy tour in New York! 🇺🇸🍎

As German champions, DFB Pokal and 2024 Supercup winners, Fernando Carro, Bayer 04 CEO, and honorary captain Jens Nowotny will be in New York City from 11 to 14 September to… pic.twitter.com/9ELUqV15Ho

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 3, 2024