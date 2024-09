Były piłkarz Bayernu zagra w… polskim I-ligowcu?

Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że pierwszoligowa Kotwica Kołobrzeg testuje byłego napastnika rezerw Bayernu Monachium – Desire’a Degbe. Poprzedni sezon Benińczyk spędził w belgijskim RFC Seraing, ale od ponad dwóch miesięcy pozostaje bez klubu. To 16-krotny reprezentant swojego kraju, z którą w 2019 roku pojechał na Puchar Narodów Afryki.

Były piłkarz Bayernu w polskim I-ligowcu?

Od lipca pochodzący z Benina napastnik Desire Degbe pozostaje bez klubu, gdy belgijskie RFC Seraing nie przedłużyło z nim umowy. Po ponad dwóch miesiącach 31-latek wreszcie może wrócić do grania, bowiem Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że obecnie przebywa on w Kołobrzegu, gdzie przechodzi testy sportowe przed dołączeniem do Kotwicy. Trener beniaminka Betclic 1. Ligi Ryszard Tarasiewicz ma ocenić jego przydatność w zespole.

Benińczyk ma jednak to do siebie, że zmienia kluby, jak rękawiczki. W 2012 roku trafił do Europy ze znajdującej się w Senegalu akademii francuskiego FC Metz Generation Foot. W pierwszym zespole Metz nigdy jednak nie zagrał i w 2014 roku opuścił ten klub po półtora roku. Od tamtego czasu grał w aż 11 klubach, a tylko w jednym spędził więcej niż rok. Mowa o francuskim Pagny, w którym grał w latach 2015-17.

Kotwica z kolejnym transferem nowy nabytek już trenuje z drużyną. pic.twitter.com/ThXUn2QF4J — Karol Karol (@KarolKa06044961) September 19, 2024

Z ośmiu klubów odchodził już po roku, a dwa kluby opuścił już po pierwszej rundzie. Zaledwie pół roku spędził w luksemburskim Jeunesse Esch i Dinamie Bukareszt. Przez jeden sezon grał w Oldham Athletic, słowackiej Zenicy, belgijskim Seraing, czterech francuskich klubach z niższych szczebli rozgrywkowych – Le Puy Foot, SAS Epinal, Villefranche i USL Dunkerque. W sezonie 2022/23 występował w czwartoligowych rezerwach Bayernu Monachium. Rozegrał tam 21 meczów, w których zdobył 10 bramek i dwie asysty.

Co ciekawe, do Monachium trafił dzięki swojemu koledze z czasów gry w akademii Generation Foot – Sadio Mane. Senegalczyk sezon 2022/23 spędził w Bayernie i w jego trakcie przekonał pracowników klubu, by ściągnęli Segbe do stolicy Bawarii. Na początku sezonu 2023/24 Benińczyk zdobył dwie bramki i asystę w siedmiu meczach IV ligi, ale krótko po odejściu Mane z Bayernu on również opuścił Monachium. Przeniósł się do Belgii, a konkretnie do drugoligowego Seraing. Tam jednak zaliczył zaledwie 11 występów i strzelił dwa gole.

Sadio Mane got his driver as a new Bayern Munich player. This is a crazy story. Desire Segbe recently signed a professional contract with one of the best teams in the world, Bayern Munich, all thanks to his friend Mane, whom he met in the Metz inferiors a decade ago. Although… pic.twitter.com/UQtgcoFnJ4 — African Hub (@AfricanHub_) May 20, 2024

Segbe to także 16-krotny reprezentant Beninu, ale nie zdobył dla swojego kraju żadnej bramki, czy asysty. W narodowych barwach zadebiutował w maju 2014 roku. W 2019 roku pojechał z kadrą na Puchar Narodów Afryki, gdzie Benin osiągnął swój najlepszy wynik na tym turnieju, jakim był ćwierćfinał. Segbe jednak wszystkie mecze tego turnieju spędził na ławce rezerwowych. Ostatni występ w reprezentacji zaliczył we wrześniu 2022 roku przeciwko Madagaskarowi (1:3).