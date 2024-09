Portugalia: 200 nowych drzew za każdego gola w najbliższej kolejce ekstraklasy

Od końcówki ubiegłego tygodnia Portugalia zmaga się z tragicznymi pożarami. W ciągu pięciu dni spłonęło ponad 94 tys. hektarów lasów i nieużytków rolnych. Najbliższa kolejka portugalskiej ekstraklasy będzie okraszona szlachetną akcją pomocniczą. Każdy gol, który padnie oznaczać będzie posadzenie 200 drzew.

Bieżący tydzień w Europie przebiega pod znakiem klęsk żywiołowych. Kraje Europy Środkowej – w tym przede wszystkim Polska – dotknięte są powodzią. Tragiczna sytuacja ma również miejsce w Europie Zachodniej, a konkretnie w Portugalii. Od kilku dni kraj położony na Półwyspie Iberyjskim mierzy się z ogromnymi pożarami, które pochłonęły ponad 94 tys. hektarów (dane za dni 15-19 września) lasów i nieużytków rolnych (bagna, wydmy, lotne piaski, itd.).

W wyniku pożarów zginęło już siedem osób, a 166 zostały rannych. Nie wspominając już o stratach materialnych, które z pewnością liczone będą w dziesiątkach milionów euro. Minister ds. prezydencji Antonio Leitao Amaro w porozumieniu z prezydentem kraju Marcelo Rebelo de Sousą poinformował o ustanowieniu piątku 20 września dniem żałoby narodowej.

– Ten gest to wyraz solidarności naszego narodu z ofiarami licznych pożarów, które szaleją od tygodnia w środkowej i północnej części Portugali – mówił prezydencki minister na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Niestety, do pożarów dotykających Portugalię w znacznej mierze przyczynili się podpalacze. Portugalski rząd twierdzi, że ma sporą liczbę dowodów świadczących o tym, że to ludzie stoją za klęską żywiołową, która dotyka ten kraj. Do tej pory zatrzymano ponad 80 domniemanych podpalaczy, a wiele osób przyłapywanych było na gorącym uczynku.

Coraz głośniej mówi się, że niektóre środowiska ”mają interes” w wywoływaniu w kraju pożarów. Portugalski portal ”ZAP” informował, że na tragedii zyskują przede wszystkim spółki świadczące usługę wynajmu śmigłowców gaśniczych, firmy z sektora drzewnego skupujące tańsze drewno, czy producenci papieru, którzy ze spalonych drzewostanów mogą kupować go po znacznie zaniżonych cenach.

Scenes from the Portugal fires this week which have devastated multiple communities. #wildfire #eu #Europe #portugal As I explained in the article I put out this afternoon, authorities have arrested 14 suspects for lighting dozens of fires on the hottest and windiest day of… pic.twitter.com/vufWB2rIDx

Władze portugalskiej ekstraklasy chcą dołożyć swoją cegiełkę w odbudowie środowiska po pożarach. Zdecydowano, że każda bramka, która padnie w najbliższej kolejce Ligi Portugal oznaczać będzie posadzenie 200 nowych drzew. Wszystkie dziewięć meczów poprzedzać będzie także minuta ciszy. W 45 dotychczasowych meczach portugalskiej ekstraklasy padło 105 bramek, czyli średnio 2,3 na mecz. Gdyby w każdym meczu tej kolejki podtrzymano taką średnią, można byłoby posadzić nawet 3600 nowych drzew.

🌲 | In the aftermath of the terrible fires that have ravaged Portugal in recent days, @ligaportugal and Fundação do Futebol have announced that for every goal scored on MD6, they will plant 200 trees.

A minute of silence will also be held before each match.

❤️ pic.twitter.com/FdstbGXjDL

— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) September 20, 2024