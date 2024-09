AS Roma w ostatnim czasie przypomina ogromny bałagan. Po czterech pierwszych kolejkach „Giallorossi” nadal nie mają na koncie zwycięstwa. W czerwcu przedłużono umowę z Daniele De Rossim do 2027 roku, aby zwolnić go po czterech kolejkach nowego sezonu. Teraz na wierzch wychodzi coraz więcej brudów. Poza klubem jest już była dyrektor generalna klubu, Greczynka Lina Souloukou. Według włoskich mediów na tym nie musi się zakończyć.

Roma zwalnia kolejną ważną osobę – coraz większy bałagan w klubie

Od kilku tygodni w Romie i biurach klubowych jest gorąco. Teraz temperatura mimo początku jesieni jest jeszcze wyższa. Nie jest to winą zmian klimatycznych, a gorących dyskusji, które notorycznie mają miejsce w klubie. Daniel Friedkin miał przejąć latem Everton, co wzbudziło niepokój kibiców, że zaraz porzuci on rzymski klub.

Lina Souloukou, która pracowała w klubie z Rzymu od kwietnia 2023 roku, zrezygnowała z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Wieści z Włoch mówią, że biznesmenka ma też ochronę policyjną z uwagi na dostawane przez nią pogróżki. Kibice są zniesmaczeni zwolnieniem klubowej legendy ze stołka trenerskiego. Wszystko przez to, że nie podobało się jej jak kilkukrotnie Daniele De Rossi zachował się wbrew temu, co ustalono w klubie. Greczynka w latach 2018-2022 pełniła funkcję szefowej w Olympiakosie, dodatkowo od 2019 roku była członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA).

De Rossi bronił Zalewskiego

De Rossi choćby głośno powiedział o tym, że odsunięcie Nicoli Zalewskiego od składu to decyzja klubu, nie jego samego i liczy na to, że wkrótce Polak wróci do składu. Przez całe lato dochodziło między DDR-em a Greczynką do spięć. Teraz – przed meczem z Udinese – przez pierwsze 30 minut meczu ma dojść do bojkotu kibiców Romy z uwagi na całą sytuację. Warto dodać, że w lutym – dokładniej po zimowym okienku – z klubu odszedł Tiago Pinto – dyrektor sportowy. Podjął on decyzję, że musi odpocząć i to właściwy na odejście moment. Od lipca podjął pracę w Bournemouth jako szef operacji piłkarskich.

Zastąpił go Florent Ghisolfi, który ściągnął do Lens Seko Fofanę czy Jonathana Claussa. Latem zatrudnił on do Romy: Matiasa Soule, Artema Dowbyka, ale nie udało mu się sprzedać Paulo Dybali do Al-Qadisiyah, przez co rzymianie zbytnio nie zarobili na transferach. Plotki głoszą, że zmiany na tym wcale nie muszą się zakończyć. Na tym etapie pozostaje gdybanie co dalej – do głowy przychodzą jedynie dwa scenariusze: odejście/zwolnienie Ghisolfiego lub sprzedaż Romy. Trudno wpaść aktualnie na inne pomysły.

AS Roma podczas trwania piątej kolejki ligowej ma 18. pozycję w Serie A. W niedzielny wieczór 22 września czeka „Giallorossich” debiut Ivana Juricia na ławce trenerskiej. Zastąpił on zwolnionego niedawno De Rossiego w roli trenera pierwszej drużyny seniorów. Po meczu z Udinese Kosty Runjaicia romanistów czeka początek fazy ligowej Ligi Europy. Na początek – domowy mecz z Athletikiem Bilbao.

