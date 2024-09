Roma w ostatnim czasie jest jednym wielkim bałaganem, ale nawet w tym trudnym czasie udało im się coś zrobić dobrze. Chodzi bowiem o zdrowie, a może i życie Kevina Danso. Austriak rok po roku co prawda nie trafił do Włoch (rok temu do SSC Napoli), ale Roma prawdopodobnie uratowała mu karierę zawodową. Piłkarz wkrótce z racji problemów z sercem przejdzie zabieg.

Roma uratowała karierę piłkarza – wkrótce czeka go zabieg

Austriacki obrońca będzie musiał przejść operację serca. Kardiolog w Anglii stwierdził anomalię wymagającą interwencji chirurgicznej: zostanie wszczepiona sonda, która przywróci prawidłową pracę serca. Zabieg nie powinien być szczególnie inwazyjny, a według najbardziej optymistycznych prognoz Danso ma wrócić do gry przed końcem października. Od miesiąca piłkarz jest poza grą. Danso, c’est beaucoup plus sérieux que prévu: Le transfert avorté de Kevin Danso à la Roma trouve son explication dans un souci cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale. https://t.co/IQ9DZmfvit pic.twitter.com/mKpkfzYBlL — ParleNous.com (@ParleNouscom) September 22, 2024 Lens po fiasku z transferu Austriaka wydało co ciekawe oficjalny komunikat: Przyczyną anulowania transferu była długa interpretacja badań lekarskich. Klub kwestionuje podstawowe przyczyny braku zgody na ten ruch w przypadku zawodnika, który jest ściśle monitorowany i który rozgrywa sezony w ponad 30 meczach zarówno we Francji, jak i za granicą. Jak widać, nie mieli tutaj racji. We Włoszech bardzo mocno zwraca się uwagę na badania serca wśród piłkarzy – między innymi z uwagi nagłej tragicznej śmierci Davide Astoriego, który zmarł we śnie z powodu ukrytej wady serca w 2018 roku. Można nawet powiedzieć, że są w Italii na tym punkcie wyjątkowo wyczuleni. Przecież Christian Eriksen nie mógł kontynuować kariery w Interze. Musiał odejść z ligi włoskiej.

Roma nie pierwsza ratuje w Italii karierę piłkarza

W niedalekiej przeszłości w Serie A doszło do dwóch podobnych sytuacji. W styczniu 2020 roku do Milanu trafić miał obecny wahadłowy, grający też na pozycji bocznego obrońcy w Fulham oraz kadrze Stanów Zjednoczonych – Antonee Robinson. Podczas badań lekarskich wyszło, że Amerykanin ma problemy z sercem. Do transferu nie doszło, ale od tamtego czasu rozegrał ponad 110 meczów.

BREAKING: Antonee Robinson has arrived in Milan ahead of his move to AC Milan from Wigan. He'll join for £10m. (Source: @RadioRossonera) pic.twitter.com/0ZnO4ul2FA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2020

Podobny problem miał belgijski piłkarz Thomas Foket przed transferem do Atalanty. W lipcu 2017 roku, dostrzeżono podczas rutynowych badań niepokojące znaki pracy serca. W związku z tym jego zmiana klubu nie wydarzyła się, ale przeszedł zabieg i wrócił do gry tego samego roku w październiku. Sam zawodnik zmienił klub rok później, zamienił swój KAA Gent na Stade de Reims, w którym grał do końca czerwca 2024 roku.

Fot. PressFocus